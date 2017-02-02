В Тамбове и Воронеже пройдут концерты памяти Валерия Халилова
02.02.2017, 17:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 7 февраля в Тамбовском драматическом театре пройдет вечер памяти Валерия Халилова, на который приглашены родственники главного военного дирижера страны. Трансляцию выступления военного оркестра Вооруженных Сил Российской Федерации будет доступна для просмотра на сайте Vestitambov.ru - на странице видеоканала «Тамбов: Территория вдохновения». Начало прямого эфира в 19.00.
8 и 9 февраля концерты, посвященные памяти погибших в авиакатастрофе самолета ТУ-154, пройдут в Воронежском государственном театре оперы и балета. Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова, артисты которого погибли в авиакатастрофе Ту-154, неоднократно выступал в Воронеже. В 2010 году александровцы давали бесплатный концерт на площади Ленина на День города. В прославленный коллектив, который называют «поющим оружием» Российской Армии, неоднократно вливались лучшие выпускники учреждений культуры и искусства Воронежской области.
Художественный руководитель ансамбля народный артист РФ, композитор, генерал-лейтенант В.М. Халилов, ранее начальник военно-оркестровой службы Минобороны России, в декабре 2015 года выступал в Воронежском государственном театре оперы и балета с Центральным военным оркестром Минобороны России на праздничном концерте, посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. При непосредственной поддержке Валерия Халилова в 2015 году создан Международный конкурс детских духовых оркестров «Воронежские духовые ассамблеи».
8 и 9 февраля концерты, посвященные памяти погибших в авиакатастрофе самолета ТУ-154, пройдут в Воронежском государственном театре оперы и балета. Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова, артисты которого погибли в авиакатастрофе Ту-154, неоднократно выступал в Воронеже. В 2010 году александровцы давали бесплатный концерт на площади Ленина на День города. В прославленный коллектив, который называют «поющим оружием» Российской Армии, неоднократно вливались лучшие выпускники учреждений культуры и искусства Воронежской области.
Художественный руководитель ансамбля народный артист РФ, композитор, генерал-лейтенант В.М. Халилов, ранее начальник военно-оркестровой службы Минобороны России, в декабре 2015 года выступал в Воронежском государственном театре оперы и балета с Центральным военным оркестром Минобороны России на праздничном концерте, посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. При непосредственной поддержке Валерия Халилова в 2015 году создан Международный конкурс детских духовых оркестров «Воронежские духовые ассамблеи».