ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Художественный руководитель Театра Эстрады им. А. Райкина, заслуженный артист России, один из самых любимых комиков страны Юрий Гальцев предстанет перед публикой в необычном для себя образе. Необычно серьёзном – он исполнит главную роль в драматической комедии «Дом» по одноимённой пьесе Евгения Гришковца в постановке режиссёра Олега Куликова.

Главный герой пьесы Игорь – врач, работающий в обычной районной поликлинике. У него есть любимая работа, большая семья, верные друзья. Осталось осуществить сокровенную мечту – родом из детства – построить собственный дом.

Пьеса «Дом» была написана Евгением Гришковцом в соавторстве с Анной Матисон. Поставлена в двух театрах страны: в 2009 году в театре «Школа современной пьесы» режиссёром Иосифом Райхельгаузом (с участием телеведущего Александра Гордона), в 2011 году – режиссёром Сергеем Пускепалисом в МХТ им. А. П. Чехова (главную роль сыграл Игорь Золотовицкий). Спектакль Театра Эстрады им. А. Райкина станет премьерой пьесы на петербургской сцене.

Олег Куликов, режиссёр: «Это история о нас сегодняшних, о нашей жизни, о поколении людей, родившихся в СССР – в другой стране. В пьесе «Дом» поднимаются простые и очень русские темы: что важно, а что – нет, что есть жизнь, для чего мы живем… Чеховские вопросы так и остаются для нас нерешенными задачами, которые мы пытаемся разрешить своей судьбой, своею жизнью…».

В ролях: Юрий Гальцев, Андрей Зибров, Александр Черкашин, Юрий Михайлик, Игорь Ярошевич, Анна Титова, Илья Зубов, Татьяна Калашникова, Мария Насырова, Алёна Кухоткина и др.

Режиссёр – постановщик – Олег Куликов

Художник-постановщик – Татьяна Пономарёва

Художник по свету – Виталий Кучеров

Хореограф – Анастасия Конина

Премьера 28 и 29 октября