В Театре Сац ко Всемирному Дню театра состоится премьера оперы "Гадкий утёнок"
21.03.2017, 15:35
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Умная, добрая, трогательная, красивая… Такой должна быть настоящая сказка. И именно так воплощена на сцене Театра Сац известная всем с детства сказка Ганса Христиана Андерсена о превращении гадкого утёнка в прекрасного лебедя. Как и многие детские спектакли, эта постановка театра рассчитана не только для детей. Многие моменты этой детской оперы тронут и взрослые сердца, так что для семейного посещения оперного театра этот новый спектакль подойдёт прекрасно.
Музыку спектакля написал специально по заказу театра известный современный отечественный композитор Михаил Броннер. Автор ряда опер, балетов, симфоний, произведений концертных и камерных жанров, М.Броннер известен многим юным театралам постановкой детской оперы "Съедобные сказки", три сезона назад поставленной на Малой сцене Театра Сац. И сейчас, снова работая в тандеме с художественным руководителем театра, оперным режиссёром Георгием Исаакяном, создатели оперной версии знаменитой сказки Андерсена стремились сделать спектакль, призывающий слышать друг друга, уважать своеобразие каждого и признавать индивидуальные особенности каждой личности. Учиться этому детям не менее важно, чем школьным наукам, а совершенствовать в себе эти качества можно всю жизнь.
Над спектаклем вместе с художественным руководителем Театра Сац, режиссёром Георгием Исаакяном работали художник–постановщик Станислав Фесько, художник по костюмам Наталья Осмоловская, главный дирижёр Алевтина Иоффе и дирижёр Сергей Михеев, новый хореограф театра Кирилл Симонов, хормейстеры Вера Давыдова и Руслан Генэ.
Устремления команды постановщик сформулировал композитор: "Этот спектакль – сказка о том, как трудно быть не таким, как все. Посмотрите, какие вы разные! И это замечательно! Главное – верить, что ты особенный, верить в себя, и тогда случится настоящее чудо – твои мечты сбудутся!".
"Гадкий утёнок" - детская опера, позволяющая юным зрителям приобщиться к миру оперного искусства и симфонической музыки. Разнообразные арии, ансамбли и хоровые сцены представят всё многообразие форм большой оперы, впечатляющее звучание симфонического оркестра покорит палитрой тембров, а необыкновенно красивые декорации и эффектные костюмы сделают эту сказку незабываемой.
Собственно, все слагаемые этого спектакля направлены на то, чтобы приобщить ребёнка к миру оперы, привлечь его к высокому музыкальному искусству. А ближайшие спектакли, которые пройдут 26 марта (начало в 12.00 и в 16.00) будут посвящены грядущему на следующий день Дню театра. И в честь своего профессионального праздника, Театр Сац подарит зрителям множество увлекательных интерактивов в фойе. Ожидаются викторины, розыгрыши призов, встречи с артистами. Так что ближайшие спектакли детской оперы "Гадкий утёнок" точно подарят самые незабываемые впечатления и станут настоящим праздником.
Музыку спектакля написал специально по заказу театра известный современный отечественный композитор Михаил Броннер. Автор ряда опер, балетов, симфоний, произведений концертных и камерных жанров, М.Броннер известен многим юным театралам постановкой детской оперы "Съедобные сказки", три сезона назад поставленной на Малой сцене Театра Сац. И сейчас, снова работая в тандеме с художественным руководителем театра, оперным режиссёром Георгием Исаакяном, создатели оперной версии знаменитой сказки Андерсена стремились сделать спектакль, призывающий слышать друг друга, уважать своеобразие каждого и признавать индивидуальные особенности каждой личности. Учиться этому детям не менее важно, чем школьным наукам, а совершенствовать в себе эти качества можно всю жизнь.
Над спектаклем вместе с художественным руководителем Театра Сац, режиссёром Георгием Исаакяном работали художник–постановщик Станислав Фесько, художник по костюмам Наталья Осмоловская, главный дирижёр Алевтина Иоффе и дирижёр Сергей Михеев, новый хореограф театра Кирилл Симонов, хормейстеры Вера Давыдова и Руслан Генэ.
Устремления команды постановщик сформулировал композитор: "Этот спектакль – сказка о том, как трудно быть не таким, как все. Посмотрите, какие вы разные! И это замечательно! Главное – верить, что ты особенный, верить в себя, и тогда случится настоящее чудо – твои мечты сбудутся!".
"Гадкий утёнок" - детская опера, позволяющая юным зрителям приобщиться к миру оперного искусства и симфонической музыки. Разнообразные арии, ансамбли и хоровые сцены представят всё многообразие форм большой оперы, впечатляющее звучание симфонического оркестра покорит палитрой тембров, а необыкновенно красивые декорации и эффектные костюмы сделают эту сказку незабываемой.
Собственно, все слагаемые этого спектакля направлены на то, чтобы приобщить ребёнка к миру оперы, привлечь его к высокому музыкальному искусству. А ближайшие спектакли, которые пройдут 26 марта (начало в 12.00 и в 16.00) будут посвящены грядущему на следующий день Дню театра. И в честь своего профессионального праздника, Театр Сац подарит зрителям множество увлекательных интерактивов в фойе. Ожидаются викторины, розыгрыши призов, встречи с артистами. Так что ближайшие спектакли детской оперы "Гадкий утёнок" точно подарят самые незабываемые впечатления и станут настоящим праздником.