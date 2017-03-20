В Театре Станиславского пройдёт вечер балетов Ф.Аштона
20.03.2017, 11:47
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Впервые в этом сезоне в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко зрители смогут увидеть балеты Фредерика Аштона. 20 марта там представят три постановки балетмейстера - «Рапсодия», «Вальс» и «Маргарита и Арман».
Партию фортепиано в «Рапсодии» исполнят Екатерина Леденёва и Армен Манасян, а в балете «Маргарита и Арман» — Александр Румянцев и Константин Хачикян.
Фредерика Аштона называют воплощением английской хореографии. Его стиль — очень музыкальный и очень театральный — лишён чрезмерных технических сложностей и в то же время полон тонких нюансов. Аштон создал десятки спектаклей, многие из которых вошли в репертуар Королевского балета Великобритании.
Партию фортепиано в «Рапсодии» исполнят Екатерина Леденёва и Армен Манасян, а в балете «Маргарита и Арман» — Александр Румянцев и Константин Хачикян.
Фредерика Аштона называют воплощением английской хореографии. Его стиль — очень музыкальный и очень театральный — лишён чрезмерных технических сложностей и в то же время полон тонких нюансов. Аштон создал десятки спектаклей, многие из которых вошли в репертуар Королевского балета Великобритании.