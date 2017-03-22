В Театре кукол Сергея Образцова прошёл вечер памяти Зиновия Гердта
22.03.2017, 15:30
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 21 марта на сцене Театра кукол имени Сергея Образцова отметили сразу два праздника: День поэзии и Международный день кукольника. Этому событию посвятил сюжет корреспондент телеканала «Культура».
Идея поставить кукольный спектакль про Зиновия Гердта, посвятившего образцовскому театру почти 40 лет, пришла главному режиссеру Театра кукол Борису Константинову, когда он побывал на даче, в гостях у жены великого артиста Татьяны Правдиной. Очарованный местом, режиссер решил воссоздать его на сцене и отправить туда всех кукольников. В новой постановке они читают стихи, поют песни и беседуют с легендарным артистом Зиновием Гердтом, сидя в его саду.
«Сам Гердт был преисполнен желанием рассказывать людям стихи, поэтому мы решили, что в этот вечер не прозвучит ни одного бытового слова – только поэзия. И каждый актёр принёс своё стихотворение, которое он хотел бы рассказать Зиновию Ефимовичу», – сказал Борис Константинов.
Посетители Центрального театра кукол узнали в этот день о том, как совсем юный Зиновий Герд записался в театральный кружок, но в его мечты вмешалась война, о которой мальчишкой он услышал из репродуктора. О том, как артист понял, что хромоту можно скрыть в кукольном театре и отдал ему тридцать семь лет. Тем, кто прослужил в Театре кукол имени Сергея Образцова более сорока лет, в Международный день кукольника вручили именные серебряные знаки – с символом Театра имени Образцова.
Идея поставить кукольный спектакль про Зиновия Гердта, посвятившего образцовскому театру почти 40 лет, пришла главному режиссеру Театра кукол Борису Константинову, когда он побывал на даче, в гостях у жены великого артиста Татьяны Правдиной. Очарованный местом, режиссер решил воссоздать его на сцене и отправить туда всех кукольников. В новой постановке они читают стихи, поют песни и беседуют с легендарным артистом Зиновием Гердтом, сидя в его саду.
«Сам Гердт был преисполнен желанием рассказывать людям стихи, поэтому мы решили, что в этот вечер не прозвучит ни одного бытового слова – только поэзия. И каждый актёр принёс своё стихотворение, которое он хотел бы рассказать Зиновию Ефимовичу», – сказал Борис Константинов.
Посетители Центрального театра кукол узнали в этот день о том, как совсем юный Зиновий Герд записался в театральный кружок, но в его мечты вмешалась война, о которой мальчишкой он услышал из репродуктора. О том, как артист понял, что хромоту можно скрыть в кукольном театре и отдал ему тридцать семь лет. Тем, кто прослужил в Театре кукол имени Сергея Образцова более сорока лет, в Международный день кукольника вручили именные серебряные знаки – с символом Театра имени Образцова.