В Тобольске пройдёт концерт IV Транссибирского арт-фестиваля
27.04.2017, 11:12
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 27 апреля состоится концерт IV Транссибирского арт-фестиваля в Тобольске. Историческая столица Сибири впервые принимает у себя форум и его художественного руководителя Вадима Репина.
После первого «выхода» в Европу – концерта в Зале Иегуди Менухина в Европарламенте в Брюсселе – Транссибирский арт-фестиваль вновь возвращается в Сибирь. Два концерта – 27 и 28 апреля – пройдут в Тобольске и Тюмени соответственно. На протяжении более чем двух веков Тобольск был транспортным, торговым, промышленным и культурным центром Сибири. И именно проведение Транссибирской железнодорожной магистрали в стороне от города привело к тому, что его значимость стала ослабевать. Приход в город компании Сибур Холдинг, начавшей строительство крупнейшего в России нефтехимического комбината, и Транссибирского арт-фестиваля – важнейшие шаги на пути возрождения экономической и культурной значимости города.
Концерт 27 апреля состоится на одной из ведущих концертных площадок города – сцене Тобольского драматического театра имени П. П. Ершова. В концерте прозвучит музыка из балета «Лебединое озеро» Чайковского, а также Концерт для скрипки с оркестром Сибелиуса и скрипичная концертная рапсодия «Цыганка» Равеля. Художественный руководитель Фестиваля Вадим Репин выступит в творческом тандеме с Тюменским филармоническим оркестром под управлением Евгения Шестакова.
«Мне кажется символичным, что в этом году мы выступаем в Тобольске – ведь история Сибири, её развитие, культура, по большому счёту, шли именно отсюда, – замечает Вадим Репин. – Также мне очень интересно поиграть с оркестром Тюменской филармонии: им чуть больше двух лет, а работа и обмен опытом, в том числе и с молодыми коллективами – это важная часть нашего Фестиваля».
Программа концерта в Тобольске на следующий день с теми же исполнителями будет представлена в Концертном зале им. Ю. Гуляева Тюменской филармонии.
Концерты 27-28 апреля завершают российскую часть IV Транссибирского арт-фестиваля, который в этом году впервые прошёл не только в Тобольске и Тюмени, но и в Самаре и Брюсселе. В сентябре и октябре под эгидой Фестиваля запланированы концерты в Японии.
IV Транссибирский арт-фестиваль, задуманный, основанный и возглавляемый выдающимся российским музыкантом Вадимом Репиным, пройдёт с марта по октябрь 2017 года. Российский концертный кластер прозвучал в период с 15 марта по 3 апреля. В 2017 году Фестиваль посвящен 80-летию Новосибирской области, правительство которой поддерживает форум с самого его рождения. Также в рамках Фестиваля состоялись концерты, посвященные 80-летию Новосибирской филармонии, 60-летию Новосибирской консерватории, 40-летию Красноярского академического симфонического оркестра.
После первого «выхода» в Европу – концерта в Зале Иегуди Менухина в Европарламенте в Брюсселе – Транссибирский арт-фестиваль вновь возвращается в Сибирь. Два концерта – 27 и 28 апреля – пройдут в Тобольске и Тюмени соответственно. На протяжении более чем двух веков Тобольск был транспортным, торговым, промышленным и культурным центром Сибири. И именно проведение Транссибирской железнодорожной магистрали в стороне от города привело к тому, что его значимость стала ослабевать. Приход в город компании Сибур Холдинг, начавшей строительство крупнейшего в России нефтехимического комбината, и Транссибирского арт-фестиваля – важнейшие шаги на пути возрождения экономической и культурной значимости города.
Концерт 27 апреля состоится на одной из ведущих концертных площадок города – сцене Тобольского драматического театра имени П. П. Ершова. В концерте прозвучит музыка из балета «Лебединое озеро» Чайковского, а также Концерт для скрипки с оркестром Сибелиуса и скрипичная концертная рапсодия «Цыганка» Равеля. Художественный руководитель Фестиваля Вадим Репин выступит в творческом тандеме с Тюменским филармоническим оркестром под управлением Евгения Шестакова.
«Мне кажется символичным, что в этом году мы выступаем в Тобольске – ведь история Сибири, её развитие, культура, по большому счёту, шли именно отсюда, – замечает Вадим Репин. – Также мне очень интересно поиграть с оркестром Тюменской филармонии: им чуть больше двух лет, а работа и обмен опытом, в том числе и с молодыми коллективами – это важная часть нашего Фестиваля».
Программа концерта в Тобольске на следующий день с теми же исполнителями будет представлена в Концертном зале им. Ю. Гуляева Тюменской филармонии.
Концерты 27-28 апреля завершают российскую часть IV Транссибирского арт-фестиваля, который в этом году впервые прошёл не только в Тобольске и Тюмени, но и в Самаре и Брюсселе. В сентябре и октябре под эгидой Фестиваля запланированы концерты в Японии.
IV Транссибирский арт-фестиваль, задуманный, основанный и возглавляемый выдающимся российским музыкантом Вадимом Репиным, пройдёт с марта по октябрь 2017 года. Российский концертный кластер прозвучал в период с 15 марта по 3 апреля. В 2017 году Фестиваль посвящен 80-летию Новосибирской области, правительство которой поддерживает форум с самого его рождения. Также в рамках Фестиваля состоялись концерты, посвященные 80-летию Новосибирской филармонии, 60-летию Новосибирской консерватории, 40-летию Красноярского академического симфонического оркестра.