В Третьяковской галерее представят скульптуру "Мужики и бабы"
01.03.2017, 11:50
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В рамках постоянной экспозиции Третьяковской галереи на Крымском Валу открывается камерная выставка «Мужики и бабы». На ней покажут скульптурные работы 1920–1950-х годов Екатерины Белашовой, Владимира Домогацкого, Бориса Королёва, Веры Мухиной, Беатрисы Сандомирской, Сергея Чуракова, Ивана Шадра и других. В своих произведениях мастера раскрывают образ крестьянина.
Все выставленные скульптуры мало знакомы общественности — они редко экспонировались.
Ценность выставки заключается в том, что до сих пор крестьянская тема не была предметом специального рассмотрения, хотя ещё в начале XX века Россия была аграрной страной.
Организаторы выделяют несколько тематических групп экспозиции. В ряде работ крестьяне изображаются носителями народной мудрости, хранителями опыта, накопленного предшествующими поколениями. В то же время в некоторых образах читаются черты консерватизма и патриархальности.
В другой пласт включены скульптуры, имеющие портретный характер. Они отражают особенности мироощущения русского крестьянина («Федот Нечёсаный. Крестьянин из Ясной Поляны» Бориса Королёва, «Старик» Беатрисы Белашовой).
Ещё один блок посвящён такому аспекту, как труд на земле («Сеятель» Ивана Шадра, «Комбайнёрка» Алексея Бабичева).
Тема крестьянского отдыха, веселья и танца представлена произведениями, работа над которыми шла в послевоенные годы («Русский танец» Зинаиды Баженовой, «Шурка» Екатерины Белашовой, «Колхозница Дуняша» Беатрисы Сандомирской).
Все выставленные скульптуры мало знакомы общественности — они редко экспонировались.
Ценность выставки заключается в том, что до сих пор крестьянская тема не была предметом специального рассмотрения, хотя ещё в начале XX века Россия была аграрной страной.
Организаторы выделяют несколько тематических групп экспозиции. В ряде работ крестьяне изображаются носителями народной мудрости, хранителями опыта, накопленного предшествующими поколениями. В то же время в некоторых образах читаются черты консерватизма и патриархальности.
В другой пласт включены скульптуры, имеющие портретный характер. Они отражают особенности мироощущения русского крестьянина («Федот Нечёсаный. Крестьянин из Ясной Поляны» Бориса Королёва, «Старик» Беатрисы Белашовой).
Ещё один блок посвящён такому аспекту, как труд на земле («Сеятель» Ивана Шадра, «Комбайнёрка» Алексея Бабичева).
Тема крестьянского отдыха, веселья и танца представлена произведениями, работа над которыми шла в послевоенные годы («Русский танец» Зинаиды Баженовой, «Шурка» Екатерины Белашовой, «Колхозница Дуняша» Беатрисы Сандомирской).