В Третьяковской галерее продолжаются кинопоказы итальянских классиков к выставке шедевров из музеев Ватикана
11.02.2017, 14:17
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Бесплатные показы фильмов итальянских киноклассиков в рамках программы "Кино в Третьяковке", приуроченные к выставке "Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо", продолжаются в Государственной Третьяковской галерее.
У посетителей музея есть возможность посмотреть известные и незнакомые российскому зрителю шедевры итальянского кино из собрания Национальной фильмотеки в Риме, Фильмотеки Болоньи и Фильмотеки Ватикана, и проследить на киноэкране эволюцию образов, сложившихся в художественной традиции итальянского изобразительного искусств.
В программе два ретроспективных цикла - "Imago Dei: евангельская иконография в итальянском к.ино" и "Cinematographia Franciscana". Ключевая тема "Imago Dei" - влияние итальянской иконографии эпохи Возрождения и барокко на изобразительное решение фильмов на евангельские сюжеты, созданных в Италии в XX веке. Цикл "Cinematographia Franciscana" прослеживает эволюцию сложившегося на протяжении веков образа Святого Франциска в изобразительном искусств. В программу воошли нашумевшие киноленты - "Птицы большие и малые" Пьера Паоло Пазолини, "Мессия" Роберто Росселлини и "Франциск" Лилианы Кавани. Билеты можно получить за 30 минут до начала сеанса.
14 февраля посетители музея увидят фильм "Мессия" (Италия, Франция. 1975),15 февраля в программе - "Вор" (Италия, Франция. 1979), 17 февраля - "Дорога, дорога" (Италия. 1983), 19 февраля - "Деяния Апостолов" (Италия – Франция – Испания – ФРГ – Тунис. 1969). Кинопрограмму завершат 21 февраля картины "Св. Франциск - бедняк из Ассизи" (Италия. 1911) и "Брат Солнце" (Италия. 1918).
Напомним, Третьяковская галерея продлила выставку "Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо" до 1 марта. В связи с этим отменены традиционные выходные по понедельникам, режим работы также меняется - музей будет работать до 21.00 не с четверга по воскресенье, а всю неделю.
У посетителей музея есть возможность посмотреть известные и незнакомые российскому зрителю шедевры итальянского кино из собрания Национальной фильмотеки в Риме, Фильмотеки Болоньи и Фильмотеки Ватикана, и проследить на киноэкране эволюцию образов, сложившихся в художественной традиции итальянского изобразительного искусств.
В программе два ретроспективных цикла - "Imago Dei: евангельская иконография в итальянском к.ино" и "Cinematographia Franciscana". Ключевая тема "Imago Dei" - влияние итальянской иконографии эпохи Возрождения и барокко на изобразительное решение фильмов на евангельские сюжеты, созданных в Италии в XX веке. Цикл "Cinematographia Franciscana" прослеживает эволюцию сложившегося на протяжении веков образа Святого Франциска в изобразительном искусств. В программу воошли нашумевшие киноленты - "Птицы большие и малые" Пьера Паоло Пазолини, "Мессия" Роберто Росселлини и "Франциск" Лилианы Кавани. Билеты можно получить за 30 минут до начала сеанса.
14 февраля посетители музея увидят фильм "Мессия" (Италия, Франция. 1975),15 февраля в программе - "Вор" (Италия, Франция. 1979), 17 февраля - "Дорога, дорога" (Италия. 1983), 19 февраля - "Деяния Апостолов" (Италия – Франция – Испания – ФРГ – Тунис. 1969). Кинопрограмму завершат 21 февраля картины "Св. Франциск - бедняк из Ассизи" (Италия. 1911) и "Брат Солнце" (Италия. 1918).
Напомним, Третьяковская галерея продлила выставку "Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо" до 1 марта. В связи с этим отменены традиционные выходные по понедельникам, режим работы также меняется - музей будет работать до 21.00 не с четверга по воскресенье, а всю неделю.