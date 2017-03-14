ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Олимпиада по истории искусства для старшеклассников пройдёт в Третьяковской галерее с 16 марта по 23 апреля. Принять участие в ней смогут те, кто увлекается историей, литературой и мировой художественной культурой.

Олимпиада будет приурочена к масштабному выставочному проекту «Оттепель» в Третьяковке на Крымском Валу. Первый, заочный тур продлится с 16 до 27 марта. Его задания составлены так, что поиск ответов предполагает работу с различными источниками информации: книгами, фильмами, материалами выставки «Оттепель». Это позволит расширить знания участников и составить более полное представление о периоде оттепели.

Очный тур пройдёт в музейных залах выставки. Школьникам предстоит выполнить задания на анализ и сопоставление представленных экспонатов.

Победителей наградят 20 мая в Третьяковской галерее в рамках традиционной праздничной программы «Ночь музеев». Их ждёт годовой абонемент на цикл лекций «Стили и направления в изобразительном искусстве» и каталог выставки «Оттепель».

Также во время проведения олимпиады преподаватели литературы, истории и мировой художественной культуры смогут пройти курс повышения квалификации на тему «Художественная культура СССР в период хрущёвской оттепели».