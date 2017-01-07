В Третьяковской галерее рассказали о планах на новый год
07.01.2017, 15:34
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Третьяковская галерея в новом сезоне покажет выставки работ Зинаиды Серебряковой, Джорджо де Кирико, Эля Лисицкого, проекты, посвященные «оттепели» и революции 1917 года.
«В 2017 году Третьяковская галерея проведет несколько крупных выставок. Важнейшим проектом станет выставка «Оттепель». Другие крупные показы - монографии Зинаиды Серебряковой, Эля Лисицкого, Джорджо де Кирико», - рассказали в галерее.
Первой выставкой сезона, которая откроется 7 февраля, станет экспозиция «Шедевры византийского искусства XII-XV веков из Греции». Столичной публике будут представлены произведения художественной культуры Византийской империи: иконы, прикладное искусство, иллюминированные рукописи. В проекте примут участие Византийский и Христианский музей, Музей Бенаки в Афинах, Музей византийской культуры в Салониках, а также церковные музеи.
«В 2017 году Третьяковская галерея проведет несколько крупных выставок. Важнейшим проектом станет выставка «Оттепель». Другие крупные показы - монографии Зинаиды Серебряковой, Эля Лисицкого, Джорджо де Кирико», - рассказали в галерее.
Первой выставкой сезона, которая откроется 7 февраля, станет экспозиция «Шедевры византийского искусства XII-XV веков из Греции». Столичной публике будут представлены произведения художественной культуры Византийской империи: иконы, прикладное искусство, иллюминированные рукописи. В проекте примут участие Византийский и Христианский музей, Музей Бенаки в Афинах, Музей византийской культуры в Салониках, а также церковные музеи.