ОРЕАНДА-НОВОСТИ Музей-заповедник «Царицыно» приглашает 8 июля отпраздновать День семьи, любви и верности. В этом году он пройдёт в формате фестиваля, а его темой станет классическая и современная музыка. С главной сцены прозвучат лучшие произведения и авторские интерпретации классических шедевров в стилях classical crossover и неоклассика.



Праздничный концерт стартует в 14:00. В первом отделении выступит Дмитрий Маликов с программой «Pianoмания» и другие известные исполнители классических музыкальных произведений.



Во втором отделении на сцену выйдут Universal Music Band — классический струнный квартет, усиленный тяжелой ритм-секцией, российский оркестр новой симфонической музыки Mooncake, виолончелист-виртуоз Борислав Струлев, а также группа Dagamba из Латвии, которая работает в таких стилях, как world, рок, поп и классический.



В 17:00 гостей парка пригласят потанцевать под песни Муслима Магомаева, Евгения Мартынова и Валерия Ободзинского. Их исполнит участник шоу «Голос» Александр Бичев.



Весь день — с 12:00 до 19:00 — в парке будут проходить мастер-классы для взрослых и детей. А в 22:00 в «Царицыне» начнётся праздничный салют.