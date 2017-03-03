В Царском селе представят "Большую крымскую экспедицию"
03.03.2017, 11:49
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 3 марта 2017 года в Музее-заповеднике «Царское Село» проводится презентация Большой крымской экспедиции 2017 года в честь 230-летия путешествия Екатерины II на юг России. Инициаторы экспедиции расскажут о ней на площадке у здания бывшей Дежурной конюшни, где размещается постоянная экспозиция «Придворный экипаж».
Именно из Царского Села императрица отправилась в Крым, сюда и вернулась, о чём свидетельствуют записи в камер-фурьерском журнале. Поэтому старт Большой крымской экспедиции 2017 года будет дан в Царском Селе за несколько месяцев до начала автопробега.
Именно из Царского Села императрица отправилась в Крым, сюда и вернулась, о чём свидетельствуют записи в камер-фурьерском журнале. Поэтому старт Большой крымской экспедиции 2017 года будет дан в Царском Селе за несколько месяцев до начала автопробега.