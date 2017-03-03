ОРЕАНДА-НОВОСТИ  3 марта 2017 года в Музее-заповеднике «Царское Село» проводится презентация Большой крымской экспедиции 2017 года в честь 230-летия путешествия Екатерины II на юг России. Инициаторы экспедиции расскажут о ней на площадке у здания бывшей Дежурной конюшни, где размещается постоянная экспозиция «Придворный экипаж».

Именно из Царского Села императрица отправилась в Крым, сюда и вернулась, о чём свидетельствуют записи в камер-фурьерском журнале. Поэтому старт Большой крымской экспедиции 2017 года будет дан в Царском Селе за несколько месяцев до начала автопробега.