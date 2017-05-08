В Центре оперного пения Г.Вишневской пройдёт традиционный концерт "Дорогами войны…"
08.05.2017, 10:16
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Театрализованный концерт «Дорогами войны…», посвящённый Дню Победы, состоится 11 мая в Центре оперного пения Галины Вишневской.
Прозвучит музыка из кинофильмов прошлых лет, а также песни советских композиторов — Матвея Блантера, Василия Соловьёва-Седого, Марка Фрадкина, Никиты Богословского, Яна Френкеля и Анатолия Новикова.
Такие концерты проходят в Центре оперного пения ежегодно. Эту традицию заложили Мстислав Ростропович и Галина Вишневская, которая пережила трагические годы блокады Ленинграда.
Начало концерта в 19:00 по адресу: улица Остоженка, дом 25, строение 1.
Прозвучит музыка из кинофильмов прошлых лет, а также песни советских композиторов — Матвея Блантера, Василия Соловьёва-Седого, Марка Фрадкина, Никиты Богословского, Яна Френкеля и Анатолия Новикова.
Такие концерты проходят в Центре оперного пения ежегодно. Эту традицию заложили Мстислав Ростропович и Галина Вишневская, которая пережила трагические годы блокады Ленинграда.
Начало концерта в 19:00 по адресу: улица Остоженка, дом 25, строение 1.