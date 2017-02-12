В Центре славянских культур при "Иностранке" проходит Месяц Словении
12.02.2017, 14:24
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Посвящённая природе и туристическим местам Словении, фотовыставка «Сплетение корней» открыла для посетителей Центра славянских культур при Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы им. М.И. Рудомино месяц культурных мероприятий.
Презентуя Месяц Словении, Юлия Созина, директор Центра славянских культур, объяснила, почему именно Словения была выбрана первой страной: «Благодаря тому, что в Любляне открылся «Форум славянских культур», представительством которого на территории Российской Федерации мы являемся, было решено посвятить первый месяц этой стране. Сегодня мы открываем выставку «Сплетение корней», отражающую суть и задачу, которые ставит перед собой наш Центр в деле продвижения славянских культур среди россиян. Я надеюсь, что Словения вам понравится и вы непременно захотите туда отправиться».
Участники церемонии также отметили, что в 2017 году между Российской Федерацией и Словенской Республикой отмечается 25-летие установления дипломатических отношений. Автор выставочного проекта «Сплетение корней» Валерий Мальцев — фотограф, блогер, ведущий эксперт Российской ассоциации по связям с общественностью в сфере продвижения и развития территорий - провёл экскурсию для всех гостей, рассказав историю каждого снимка, который вошел в экспозицию.
Съёмки велись в Любляне, Мариборе, Рогашка-Слатине, Пиране, Птуе и других городах, а также у знаменитой Русской часовни на перевале Вршич, на родине великого словенского поэта Франце Прешерна — деревне Врба, на живописных берегах реки Савица, а также у легендарных озер Блед и Бохинь.
«Культура и традиции Словении поразительно рифмуется с культурой и традициями России. Но также легко словенская история сочетается и с историей всей Европы. Вот такое сплетение гуманитарных корней — основная идея этой выставки», — рассказал Валерий Мальцев.
Открытие выставки «Сплетение корней» стало первым мероприятием в рамках Месяца Словении, который продлится до конца февраля и предложит гостям Центра славянских культур при более десятка мероприятий, посвящённых культуре этой страны. В программе - кинопоказы, презентации и мастер-классы.
С полным списком мероприятий, посвящённых «Месяцу Словении» в Центре славянских культур, можно ознакомиться на сайте Библиотеки иностранной литературы.
Презентуя Месяц Словении, Юлия Созина, директор Центра славянских культур, объяснила, почему именно Словения была выбрана первой страной: «Благодаря тому, что в Любляне открылся «Форум славянских культур», представительством которого на территории Российской Федерации мы являемся, было решено посвятить первый месяц этой стране. Сегодня мы открываем выставку «Сплетение корней», отражающую суть и задачу, которые ставит перед собой наш Центр в деле продвижения славянских культур среди россиян. Я надеюсь, что Словения вам понравится и вы непременно захотите туда отправиться».
Участники церемонии также отметили, что в 2017 году между Российской Федерацией и Словенской Республикой отмечается 25-летие установления дипломатических отношений. Автор выставочного проекта «Сплетение корней» Валерий Мальцев — фотограф, блогер, ведущий эксперт Российской ассоциации по связям с общественностью в сфере продвижения и развития территорий - провёл экскурсию для всех гостей, рассказав историю каждого снимка, который вошел в экспозицию.
Съёмки велись в Любляне, Мариборе, Рогашка-Слатине, Пиране, Птуе и других городах, а также у знаменитой Русской часовни на перевале Вршич, на родине великого словенского поэта Франце Прешерна — деревне Врба, на живописных берегах реки Савица, а также у легендарных озер Блед и Бохинь.
«Культура и традиции Словении поразительно рифмуется с культурой и традициями России. Но также легко словенская история сочетается и с историей всей Европы. Вот такое сплетение гуманитарных корней — основная идея этой выставки», — рассказал Валерий Мальцев.
Открытие выставки «Сплетение корней» стало первым мероприятием в рамках Месяца Словении, который продлится до конца февраля и предложит гостям Центра славянских культур при более десятка мероприятий, посвящённых культуре этой страны. В программе - кинопоказы, презентации и мастер-классы.
С полным списком мероприятий, посвящённых «Месяцу Словении» в Центре славянских культур, можно ознакомиться на сайте Библиотеки иностранной литературы.