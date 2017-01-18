В Туле открывается фотовыставка "Энтузиазм фотографов - охране природы"
18.01.2017, 13:35
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Тульской области открылась фотовыставка, которая стала итогом конкурса "Энтузиазм фотографов - охране природы", посвящённого Году особо охраняемых природных территорий и Году экологии в Российской Федерации в 2017 году.
Конкурс проводился с целью привлечения внимания фотографов к вопросам сохранения природного наследия и популяризации особо охраняемых природных территорий Тульской области. Задачи конкурса - сбор и подготовка фотографического материала для создания печатного фотоальбома «Природные памятники Тульской области». На фотоконкурс принимались пейзажные, видовые и жанровые художественные фотографии, отображающие ландшафты, объекты живой и неживой природы, редкие виды животных и растений природных памятников Тульской области.
По итогам конкурса были отобраны работы победителей и дипломантов для участия в финальной выставке, которая открывается 18 января 2017 года в Выставочном зале г. Тулы. Посетители увидят снимки памятников природы региона, представителей животного и растительного мира, занесённых в Красную книгу.
Конкурс проводился с целью привлечения внимания фотографов к вопросам сохранения природного наследия и популяризации особо охраняемых природных территорий Тульской области. Задачи конкурса - сбор и подготовка фотографического материала для создания печатного фотоальбома «Природные памятники Тульской области». На фотоконкурс принимались пейзажные, видовые и жанровые художественные фотографии, отображающие ландшафты, объекты живой и неживой природы, редкие виды животных и растений природных памятников Тульской области.
По итогам конкурса были отобраны работы победителей и дипломантов для участия в финальной выставке, которая открывается 18 января 2017 года в Выставочном зале г. Тулы. Посетители увидят снимки памятников природы региона, представителей животного и растительного мира, занесённых в Красную книгу.