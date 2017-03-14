ОРЕАНДА-НОВОСТИ Тюменская областная научная библиотека им. Д.И. Менделеева приглашает познакомиться с выставкой «Ближний свет издалека», посвящённой 80-летию со дня рождения известного русского писателя, публициста, общественного деятеля Валентина Распутина.



Имя Валентина Григорьевича Распутина известно всем, кто любит русскую литературу.



С первых рассказов и повестей Валентина Распутина определили как писателя деревенской прозы. В художественной прозе он жёсткий реалист. Основные произведения: «Деньги для Марии» (1967), «Последний срок» (1970), «Живи и помни» (1974), «Прощание с Матерой» (1976), «Пожар» (1985). Распутин — автор многих публицистических статей, посвящённых сохранению национального менталитета, духовных традиций и культурной самобытности России.



На выставке представлены материалы из фонда библиотеки: монографии, сборники статей, художественные произведения писателя, фотоматериалы.



Экспозиция освещает биографию Валентина Григорьевича Распутина, творческую, общественную и политическую деятельность, литературные вкусы и пристрастия, взаимоотношения с писателями-современниками, работу по защите озера Байкал.



Выставка открыта для посетителей с 15 марта по 25 июля.