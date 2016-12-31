В Тюменской области организовали праздники на любой вкус и возраст
31.12.2016, 09:44
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Ишимском районе Тюменской области в новогодние праздники не осталась без внимания ни одна возрастная категория жителей. Учреждения культуры организовали для земляков ярмарки, детские ёлки, театрализованные представления и зимние забавы.
Для детей младшего школьного возраста пройдут новогодние утренники "Волшебный ключ Деда Мороза"; "Невероятные приключения в сказочном лесу"; "Новогодняя фантазия" и другие.
Организуются вечера отдыха и для людей с ограниченными возможностями: "Волшебные огни"; "Новый год как кино…".
Для пожилых людей традиционно пройдут вечера отдыха, ретротанцевальные программы"«В стиле ретро"; "Однажды в новогодний вечерок".
В новогоднюю ночь организована спецпрограмма с участием Деда Мороза, Снегурочки и сказочных персонажей.
Для детей младшего школьного возраста пройдут новогодние утренники "Волшебный ключ Деда Мороза"; "Невероятные приключения в сказочном лесу"; "Новогодняя фантазия" и другие.
Организуются вечера отдыха и для людей с ограниченными возможностями: "Волшебные огни"; "Новый год как кино…".
Для пожилых людей традиционно пройдут вечера отдыха, ретротанцевальные программы"«В стиле ретро"; "Однажды в новогодний вечерок".
В новогоднюю ночь организована спецпрограмма с участием Деда Мороза, Снегурочки и сказочных персонажей.