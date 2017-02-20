ОРЕАНДА-НОВОСТИ Передвижная фотовыставка с элементами дополненной реальности «Искусство реставрации» продолжает знакомить музейную аудиторию с возможностями одноимённого мобильного приложения, созданного при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 16 февраля 2017 года состоялось открытие выставки в Удмуртском республиканском музее изобразительного искусства в Ижевске.



Особенность передвижной экспозиции в том, что каждый из представленных в ней предметов является частью масштабной мультимедийной платформы, объединяющей музеи и открывающей аудитории в режиме дополненной реальности доступ к «музейному закулисью».



Скачав бесплатное приложение «Искусство реставрации» и наведя камеру смартфона или планшета на постер с изображением музейного экспоната, посетители смогут узнать интересные факты о процессе реставрации во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени Грабаря, увидеть произведения искусства в том виде, в каком они были до поступления в реставрационные мастерские, и сравнить с тем, как они выглядят сейчас, а также поделиться всей этой информацией в соцсетях.



Проект впервые представили московской аудитории в марте прошлого года на открытых городских площадках, а затем – в Вятском художественном музее имени В. М. и А. М. Васнецовых (г. Киров), где выставку посетили более двух с половиной тысяч человек. Сейчас её можно увидеть в Удмуртском республиканском музее изобразительных искусств в Ижевске, а затем экспозицию покажут в Нижнем Новгороде и ряде других крупных городов России.



Те, кто не сможет побывать в Удмуртском республиканском музее изобразительных искусств, смогут посмотреть выставку онлайн, скачав мобильное приложение «Искусство реставрации». Приложение бесплатно и доступно в версии для Android и iOS.