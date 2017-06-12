В Уфе открылся исторический парк "Россия – моя история"
Жителей республики с Днём России и этим знаменательным событием поздравили полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе (ПФО) Михаил Бабич, Глава Башкортостана Рустэм Хамитов, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, епископ Егорьевский Тихон, митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон, председатель Центрального духовного управления мусульман России, Верховный муфтий, Шейх-уль-Ислам Талгат Таджуддин и народная артистка СССР Гюлли Мубарякова.
Для изучения опыта Башкортостана и последующего расширения географии проекта на открытие парка приехали представители около 20 регионов страны.