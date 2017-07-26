ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Фестиваль ретроавтомобилей «Ретроспектива-2017» пройдёт в Ульяновской области в третий раз. Мероприятие состоится 29 июля в 11.00 на площади 100-летия со дня рождения В.И.Ленина.

«Ретроспектива» – один из самых зрелищных некоммерческих автомобильных фестивалей Поволжья, уникальная площадка общения для любителей и поклонников техники. В рамках события ежегодно проходит слет владельцев и любителей старинных автомобилей и мотоциклов. Участниками традиционно становятся владельцы ретротехники из Ульяновска, Казани, Самары, Чебоксар. Также «Ретроспектива» – это ещё и яркий семейный праздник, на котором можно провести выходной и увидеть десятки старинных машин на одной площадке.

В этот день Ленинский мемориал представит мототранспорт будущего выставочного зала «РетроМотоТехники», который станет первым шагом в создании музейного павильона, посвящённого истории советского автомобилестроения. Для посетителей будут работать ретро-фотосалон, рынок автозапчастей, состоятся «автопокатушки» на ретроавто и тематическая выставка. В рамках события подведут итоги конкурса любительской фотографии «Я люблю ретроавтомобили» и организуют голосование «Приз зрительских симпатий». Желающие смогут посетить мастер-класс по подготовке автомобиля к покраске.