В Успенском соборе Московского Кремля прозвучит музыка Средневековья
22.03.2017, 17:46
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 4 и 21 апреля 2017 года в Музеях Московского Кремля пройдут концерты средневековой музыки, приуроченные к выставке «Людовик Святой и реликвии Сент-Шапель». Впервые в Успенском соборе вместе с голосом будут звучать музыкальные инструменты европейского Средневековья: виелы (фидлы), цитоль и арфа. Об этом сообщает пресс-служба Музеев Московского Кремля.
Концерт «Короли и трубадуры» 4 апреля будет посвящён куртуазной культуре Франции. Посетители услышат аутентичные музыкальные произведения, созданные профессиональными поэтами и музыкантами — трубадурами. Наибольшей славы добились такие знаменитые поэты, как Бертран де Борн, Бернар де Вантадорн и трубадуры-женщины: Азалаис де Поркайрагуэс, Аламанда де Кастельнау. Они пели о романтической любви, поклонении Прекрасной Даме, о военных распрях, о смерти и службе королю.
Старинные композиции прозвучат в исполнении ансамбля Ensenhas, который представит самые популярные инструменты того времени — виелы (фидлы), а также цитоль и арфу — щипковые струнные инструменты, упоминающиеся в произведениях трубадуров и изображённые на миниатюрах рукописей.
Специальной гостьей концерта станет солистка ансамбля средневековой музыки Sequentia Ханна Марти — арфистка из Базеля (Швейцария), которая выступит в России впервые.
Концерт 21 апреля будет приурочен к главному христианскому празднику — Пасхе. Программа концерта «Пасхальная музыка. От парижской школы Нотр-Дам до песнопений византийской традиции» объединит музыку европейской и византийской традиций, написанную на латинском и греческом языках.
Концерт «Короли и трубадуры» 4 апреля будет посвящён куртуазной культуре Франции. Посетители услышат аутентичные музыкальные произведения, созданные профессиональными поэтами и музыкантами — трубадурами. Наибольшей славы добились такие знаменитые поэты, как Бертран де Борн, Бернар де Вантадорн и трубадуры-женщины: Азалаис де Поркайрагуэс, Аламанда де Кастельнау. Они пели о романтической любви, поклонении Прекрасной Даме, о военных распрях, о смерти и службе королю.
Старинные композиции прозвучат в исполнении ансамбля Ensenhas, который представит самые популярные инструменты того времени — виелы (фидлы), а также цитоль и арфу — щипковые струнные инструменты, упоминающиеся в произведениях трубадуров и изображённые на миниатюрах рукописей.
Специальной гостьей концерта станет солистка ансамбля средневековой музыки Sequentia Ханна Марти — арфистка из Базеля (Швейцария), которая выступит в России впервые.
Концерт 21 апреля будет приурочен к главному христианскому празднику — Пасхе. Программа концерта «Пасхальная музыка. От парижской школы Нотр-Дам до песнопений византийской традиции» объединит музыку европейской и византийской традиций, написанную на латинском и греческом языках.