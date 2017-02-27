В Устюжне откроется выставка традиционной женской одежды предреволюционного времени
27.02.2017, 14:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ "Русская краса. Традиционный женский костюм Устюженского уезда XIX – начало ХХ вв." - выставка под таким названием, посвящённая международному женскому дню, откроется 2 марта в Устюженском краеведческом музее.
В праздничной экспозиции будет представлена традиционная женская одежда Устюженского уезда предреволюционного времени: льняные рубахи разных типов, сарафаны, юбки, кофты, душегреи-«пермышки», передники, тканые пояса.
«Особый интерес из предметов представляет наплечный передник с рукавами, так называемый «запан». Особенностью такого передника было то, что он, кроме нагрудника, имел длинные прямые рукава. Запаны надевались через голову и прикрывали одежду спереди до колен, - рассказала директор Устюженского краеведческого музея Фаина Новак.
Также на выставке будут представлены женские головные уборы: повязки-«красоты», женские шапочки-сороки, сборники, повойники исколки, островерхие парчевые кокошники, яркие платки и шали.
В праздничной экспозиции будет представлена традиционная женская одежда Устюженского уезда предреволюционного времени: льняные рубахи разных типов, сарафаны, юбки, кофты, душегреи-«пермышки», передники, тканые пояса.
«Особый интерес из предметов представляет наплечный передник с рукавами, так называемый «запан». Особенностью такого передника было то, что он, кроме нагрудника, имел длинные прямые рукава. Запаны надевались через голову и прикрывали одежду спереди до колен, - рассказала директор Устюженского краеведческого музея Фаина Новак.
Также на выставке будут представлены женские головные уборы: повязки-«красоты», женские шапочки-сороки, сборники, повойники исколки, островерхие парчевые кокошники, яркие платки и шали.