В Великом Новгороде открывается выставка "Русские крепости от Рюрика до Петра Великого"
16.06.2017, 11:30
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 16 июня 2017 года в здании Присутственных мест Новгородского музея-заповедника открывается выставка «Русские крепости от Рюрика до Петра Великого».
Выставка является составной частью образовательного проекта петербургских художников Сергея и Светланы Кобзевых «Россия - наш дом, наша крепость». Посетители увидят двадцать изображений самых известных русских оборонительных сооружений и три скульптуры. Посетить выставку можно до 31 июля.
Крепости – свидетели подвигов сотен тысяч безвестных героев, участники битв за независимость русского народа – сыграли огромную роль в историческом прошлом России. Некоторые великие русские крепости хорошо сохранились и по сей день, другие – полностью разрушены или сохранились частично. На основе собранного исторического материала: средневековых гравюр, планов, фрагментов рукописей – Сергеем и Светланой Кобзевыми была создана серия картин «Русские крепости». Идея проекта – представление глубинной, часто сложной, исторической информации в игровой сказочной форме. Каждая из крепостей стала настоящей жемчужиной в архитектурном ожерелье – изображения крепостей Новгорода и Выборга, Старой Ладоги и Копорья, Порхова и Ивангорода поражают детальной прорисовкой мельчайших деталей, напоминая лаковую миниатюру.
Выставка является составной частью образовательного проекта петербургских художников Сергея и Светланы Кобзевых «Россия - наш дом, наша крепость». Посетители увидят двадцать изображений самых известных русских оборонительных сооружений и три скульптуры. Посетить выставку можно до 31 июля.
Крепости – свидетели подвигов сотен тысяч безвестных героев, участники битв за независимость русского народа – сыграли огромную роль в историческом прошлом России. Некоторые великие русские крепости хорошо сохранились и по сей день, другие – полностью разрушены или сохранились частично. На основе собранного исторического материала: средневековых гравюр, планов, фрагментов рукописей – Сергеем и Светланой Кобзевыми была создана серия картин «Русские крепости». Идея проекта – представление глубинной, часто сложной, исторической информации в игровой сказочной форме. Каждая из крепостей стала настоящей жемчужиной в архитектурном ожерелье – изображения крепостей Новгорода и Выборга, Старой Ладоги и Копорья, Порхова и Ивангорода поражают детальной прорисовкой мельчайших деталей, напоминая лаковую миниатюру.