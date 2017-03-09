В Великом Новгороде открывается выставка к 80-летию писателя Валентина Распутина
09.03.2017, 11:37
ОРЕАНДА-НОВОСТИ С 7 по 23 марта 2017 года в читальном зале Новгородской областной универсальной научной библиотеки работает книжная выставка «Всегда на острие жизни», посвящённая 80-летию со дня рождения писателя Валентина Григорьевича Распутина.
На выставке представлены произведения писателя, его творчеству посвящены исследования Валентина Курбатова, Светланы Семёновой, Николая Котенко, Надежды Тендитник и др., с которыми также можно познакомиться на экспозиции.
Валентин Григорьевич Распутин посещал Великий Новгород трижды: в 1982, 1984 и 1988 гг. Новгородцам будет интересно увидеть три книги с автографами писателя из фонда библиотеки.
На выставке представлены произведения писателя, его творчеству посвящены исследования Валентина Курбатова, Светланы Семёновой, Николая Котенко, Надежды Тендитник и др., с которыми также можно познакомиться на экспозиции.
Валентин Григорьевич Распутин посещал Великий Новгород трижды: в 1982, 1984 и 1988 гг. Новгородцам будет интересно увидеть три книги с автографами писателя из фонда библиотеки.