ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Вене и Братиславе прошли мероприятия, посвящённые 100-летию революционных событий 1917 года.



27 и 28 марта в Венской Дипломатической академии и в Российском центре науки и культуры прошёл Международный дипломатический семинар», приуроченный к 100-летию революционных событий 1917 года в России и организованный Дипломатической академией МИД России.



В мероприятии приняли участие более 60 человек, в том числе проректор Дипломатической академии МИД России Олег Иванов, а также профессора вуза Наталья Маслакова-Клауберг и Евгений Кутовой. В рамках семинаров представители австрийской научной и культурной общественности и студенты вузов обсуждали вопросы, связанные с историей России и современными международными проблемами.



29 марта Дипломатический семинар прошёл в Братиславе в Российском центре науки и культуры. Он был посвящён современным оценкам событий столетней давности со стороны историков, политологов и дипломатов. Во встрече приняли участие представители словацкого научно-экспертного сообщества, руководство институтов истории, словацких университетов, руководители словацких исторических обществ.



Состоялась оживленная научная дискуссия, участники которой уделили особое внимание советскому периоду и урокам прошлого. Словацкая сторона также выразила пожелание продолжить практику проведения дипломатических семинаров на регулярной основе.