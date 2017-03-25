В Вологде прошёл Фестиваль плова
25.03.2017, 20:50
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Жители Вологды и гости города съели несколько тысяч порций плова, который специально для них прямо под открытым небом сегодня, 25 марта, приготовили уроженцы Азии, как никто другой знающие толк в своей национальной кухне.
Фестиваль плова устраивается в областном центре второй год подряд. Как и в прошлом году, площадкой для его проведения стал Парк культуры и отдыха ветеранов труда на улице Некрасова в Заречье.
Организаторами этого вкусного мероприятия, посвящённого Новрузу - празднику весеннего равноденствия, выступили представители национальных общественных объединений при поддержке Правительства области, администрации Вологды и областного научно-методического центра культуры.
«Уважаемые друзья, от имени Правительства Вологодской области приветствую вас на Празднике плова и весеннего равноденствия, - обратился со сцены к присутствующим начальник Департамента внутренней политики Правительства области Владимир Зорин. – У разных народов – разные культуры и обычаи, но все же мы во многом похожи. Совсем недавно мы отмечали Масленицу, на смену ей пришел праздник Новруз. Россия и Вологодская область всегда были многонациональны. Поэтому особенно отрадно то, что более 93% жителей нашей области считают межнациональную и межконфессиональную ситуацию на территории региона стабильной».
На Вологодчине проживают представители более 100 национальностей – народов разных убеждений и вероисповеданий. Но то, что все мы, несмотря на это, всё равно являемся единым народом, вызывает, по мнению собравшихся, только чувство гордости.
«Дайте двум поварам одни и те же ингредиенты, поставьте перед ними одну и ту же цель, но они приготовят блюда совершенно с разными вкусами, - констатировал Гафур Хашимахунов, который в 2015 году переехал в Вологду из киргизского города Джалал-Абада. – Я готовлю плов по-киргизски. Делать его надо, конечно, с бараниной, но в северных краях предпочтения чаще отдают другим сортам мяса, поэтому наш плов – с говядиной. Никакого секрета приготовления нет. Рецепт передается из поколения в поколение. Все зависит от человека, который готовит плов, и от его настроения».
Поэтичность и восточное гостеприимство сопровождаются музыкальными номерами: танцами и песнями, которые звучат со сцены.
Фестиваль плова устраивается в областном центре второй год подряд. Как и в прошлом году, площадкой для его проведения стал Парк культуры и отдыха ветеранов труда на улице Некрасова в Заречье.
Организаторами этого вкусного мероприятия, посвящённого Новрузу - празднику весеннего равноденствия, выступили представители национальных общественных объединений при поддержке Правительства области, администрации Вологды и областного научно-методического центра культуры.
«Уважаемые друзья, от имени Правительства Вологодской области приветствую вас на Празднике плова и весеннего равноденствия, - обратился со сцены к присутствующим начальник Департамента внутренней политики Правительства области Владимир Зорин. – У разных народов – разные культуры и обычаи, но все же мы во многом похожи. Совсем недавно мы отмечали Масленицу, на смену ей пришел праздник Новруз. Россия и Вологодская область всегда были многонациональны. Поэтому особенно отрадно то, что более 93% жителей нашей области считают межнациональную и межконфессиональную ситуацию на территории региона стабильной».
На Вологодчине проживают представители более 100 национальностей – народов разных убеждений и вероисповеданий. Но то, что все мы, несмотря на это, всё равно являемся единым народом, вызывает, по мнению собравшихся, только чувство гордости.
«Дайте двум поварам одни и те же ингредиенты, поставьте перед ними одну и ту же цель, но они приготовят блюда совершенно с разными вкусами, - констатировал Гафур Хашимахунов, который в 2015 году переехал в Вологду из киргизского города Джалал-Абада. – Я готовлю плов по-киргизски. Делать его надо, конечно, с бараниной, но в северных краях предпочтения чаще отдают другим сортам мяса, поэтому наш плов – с говядиной. Никакого секрета приготовления нет. Рецепт передается из поколения в поколение. Все зависит от человека, который готовит плов, и от его настроения».
Поэтичность и восточное гостеприимство сопровождаются музыкальными номерами: танцами и песнями, которые звучат со сцены.