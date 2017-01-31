В Вологде пройдёт музыкально-поэтический вечер, посвящённый творчеству Валерия Гаврилина
31.01.2017, 13:30
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 31 января 2017 года в Вологодском музее «Литература. Искусство. Век XX» будет представлена музыкально-поэтическая программа "Посиделки", посвящённая композитору Валерию Гаврилину.
Почитатели таланта вологодского композитора соберутся в стенах музейного филиала в 15.00, чтобы послушать фортепианную музыку в исполнении педагогов и учащихся кадниковской Школы искусств имени Валерия Гаврилина. В программе также примут участие педагоги и студенты Вологодского университета.
Сотрудники музея расскажут о знаковых мероприятиях 2016 года, проведенных в музее, и раскроют творческие планы на 2017 год. Итогом вечера станет показ видеороликов о творчестве Валерия Гаврилина.
Почитатели таланта вологодского композитора соберутся в стенах музейного филиала в 15.00, чтобы послушать фортепианную музыку в исполнении педагогов и учащихся кадниковской Школы искусств имени Валерия Гаврилина. В программе также примут участие педагоги и студенты Вологодского университета.
Сотрудники музея расскажут о знаковых мероприятиях 2016 года, проведенных в музее, и раскроют творческие планы на 2017 год. Итогом вечера станет показ видеороликов о творчестве Валерия Гаврилина.