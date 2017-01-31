В Вологде пройдёт вечер памяти пейзажиста Анатолия Борисова
31.01.2017, 13:42
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Филиал Вологодской областной картинной галереи – Мемориальная мастерская заслуженного художника РСФСР Александра Пантелеева пригласит любителей искусства 4 февраля на вечер памяти пейзажиста Анатолия Борисова (1944-2015) и на открытие посмертной выставки его работ.
«В экспозиции «Анатолий Борисов: размышления в жанре пейзажа» будут представлены произведения мастера уже знакомые и полюбившиеся зрителям, а также работы в технике акварели из творческого наследия автора, которые впервые экспонируются в залах областной картинной галереи. На фоне выставки состоится вечер памяти нашего художника-земляка, пройдет встреча с вологодскими искусствоведами и художниками, друзьями и близкими людьми живописца», - рассказала куратор выставочного проекта Любовь Соснина.
Уроженец Орловской области Анатолий Борисов приехал в Вологду в 1969 году после окончания Загорского художественно-промышленного училища игрушки. Почти сразу, наряду с работой на Вологодской фабрике игрушек Борисов начинает активно заниматься творческой деятельностью. Мастер быстро вошел в круг вологодских пейзажистов, творческим кредо которых является живопись на пленэре. Особенно часто он работал в Кичменгско-Городецком районе и под Тарногой, посещая родные места своего близкого друга, известного вологодского графика Валентина Едемского. По словам искусствоведов, Анатолий Борисов – один из немногих вологодских художников, которым удивительно точно удается передавать в картине состояние тишины окружающего мира.
«В экспозиции «Анатолий Борисов: размышления в жанре пейзажа» будут представлены произведения мастера уже знакомые и полюбившиеся зрителям, а также работы в технике акварели из творческого наследия автора, которые впервые экспонируются в залах областной картинной галереи. На фоне выставки состоится вечер памяти нашего художника-земляка, пройдет встреча с вологодскими искусствоведами и художниками, друзьями и близкими людьми живописца», - рассказала куратор выставочного проекта Любовь Соснина.
Уроженец Орловской области Анатолий Борисов приехал в Вологду в 1969 году после окончания Загорского художественно-промышленного училища игрушки. Почти сразу, наряду с работой на Вологодской фабрике игрушек Борисов начинает активно заниматься творческой деятельностью. Мастер быстро вошел в круг вологодских пейзажистов, творческим кредо которых является живопись на пленэре. Особенно часто он работал в Кичменгско-Городецком районе и под Тарногой, посещая родные места своего близкого друга, известного вологодского графика Валентина Едемского. По словам искусствоведов, Анатолий Борисов – один из немногих вологодских художников, которым удивительно точно удается передавать в картине состояние тишины окружающего мира.