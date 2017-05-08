В Воронежском театре оперы и балета прошло праздничное мероприятие ко Дню Победы
08.05.2017, 19:46
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 8 мая в Воронежском государственном театре оперы и балета состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В нём по поручению губернатора Алексея Гордеева принял участие первый заместитель председателя правительства Воронежской области Андрей Ревков.
От имени главы региона и правительства области он поздравил с праздником собравшихся в зале ветеранов и членов их семей. Также с приветственными словами выступили временно исполняющий обязанности командующего 20-й гвардейской армией, начальник Воронежского гарнизона генерал-майор Сергей Кисель и секретарь Воронежского Епархиального управления протоиерей Андрей Скакалин.
Концертную программу песней «Письмо из 45-го» открыл солист Воронежского театра оперы и балета Назар Немченко. Далее в празднике приняли участие ансамбль танца «Ровесник», ансамбль «Воронежские девчата», ансамбль «Альянс». В исполнении Воронежского Государственного Академического русского народного хора имени Константина Массалитинова прозвучали «Попурри на темы военных песен» и вокально-танцевальная сюита «Калинка».
В финальной части торжественного мероприятия вокальный ансамбль МВД РФ «Созвездие» и ансамбль танца «В ритме танца» Воронежского института МВД РФ исполнили вокально-танцевальную композицию из репертуара Льва Лещенко «Мы - единое целое». Сводный хор курсантов ВВА имени Жуковского и Гагарина представил песню Николая Тростянского «Город воинской Славы». А завершил концерт ансамбль «Воронежские девчата» «Прощаньем славянки» в сопровождении симфонического оркестра.
В нём по поручению губернатора Алексея Гордеева принял участие первый заместитель председателя правительства Воронежской области Андрей Ревков.
От имени главы региона и правительства области он поздравил с праздником собравшихся в зале ветеранов и членов их семей. Также с приветственными словами выступили временно исполняющий обязанности командующего 20-й гвардейской армией, начальник Воронежского гарнизона генерал-майор Сергей Кисель и секретарь Воронежского Епархиального управления протоиерей Андрей Скакалин.
Концертную программу песней «Письмо из 45-го» открыл солист Воронежского театра оперы и балета Назар Немченко. Далее в празднике приняли участие ансамбль танца «Ровесник», ансамбль «Воронежские девчата», ансамбль «Альянс». В исполнении Воронежского Государственного Академического русского народного хора имени Константина Массалитинова прозвучали «Попурри на темы военных песен» и вокально-танцевальная сюита «Калинка».
В финальной части торжественного мероприятия вокальный ансамбль МВД РФ «Созвездие» и ансамбль танца «В ритме танца» Воронежского института МВД РФ исполнили вокально-танцевальную композицию из репертуара Льва Лещенко «Мы - единое целое». Сводный хор курсантов ВВА имени Жуковского и Гагарина представил песню Николая Тростянского «Город воинской Славы». А завершил концерт ансамбль «Воронежские девчата» «Прощаньем славянки» в сопровождении симфонического оркестра.