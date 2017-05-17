В ЯНАО открывается второй виртуальный филиал Русского музея
17.05.2017, 13:32
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 18 мая в городе Ноябрьск состоится церемония открытия информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал», который станет вторым филиалом музея на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. В мероприятии примут участие представители администрации города и органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа.
«Для маленького северного города с суровыми климатическими условиями открытие информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал» - настоящее событие. Жители города остро ощущают нехватку культурных мероприятий и новых впечатлений. Мы уверены, что виртуальный филиал Русского музея послужит развитию культурной жизни города», - сказал координатор Совета ветеранов Андрей Шепелев.
Проект «Русский музей: виртуальный филиал», стартовавший в 2003 году как межрегиональный, на сегодняшний день является масштабным международным проектом, в котором участвуют более 25 стран и свыше 150 городов по всему миру.
«Для маленького северного города с суровыми климатическими условиями открытие информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал» - настоящее событие. Жители города остро ощущают нехватку культурных мероприятий и новых впечатлений. Мы уверены, что виртуальный филиал Русского музея послужит развитию культурной жизни города», - сказал координатор Совета ветеранов Андрей Шепелев.
Проект «Русский музей: виртуальный филиал», стартовавший в 2003 году как межрегиональный, на сегодняшний день является масштабным международным проектом, в котором участвуют более 25 стран и свыше 150 городов по всему миру.