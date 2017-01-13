В Яани Кирик представят ещё один шедевр Гарольда Ллойда - картину "Гонщик"
13.01.2017, 18:21
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 2 февраля в концертном зале Яани Кирик полюбившейся петербургской публике цикл «Синематографъ. Погружение в эпоху немого кино» продолжится ещё одним шедевром актера Гарольда Ллойда – картиной «Гонщик» режиссёра Теда Вайлда. За роялем – постоянный тапер цикла, джазовый музыкант-импровизатор Станислав Чигадаев.
Молодой парень Гарольд Свифт, по прозвищу Спиди, из-за своей любви к бейсболу постоянно теряет работу, попадая в самые нелепые ситуации. Но именно Спиди поможет уберечь последний конный трамвай, принадлежащий семье его девушки, от захвата злобной железнодорожной корпорацией.
«Гонщик» стал последним немым фильмом Ллойда, выпущенный в кинотеатральный прокат. В фильме главным героем является, придуманный ещё 1918 году, «персонаж в очках». Молодой человек в очках, называемый всегда Гарольдом, вызывал у публики больше сочувствия, несмотря на то, что вечно попадал в немыслимые ситуации, часто из-за глупости или рассеянности, но при этом обладал эмоциональной глубиной. Так же, как интересный факт, стоит отметить игру слов в названии фильма — Спиди (буквально с английского — «гонщик») было настоящим прозвищем Ллойда, именно так его называл отец.
Как и большинство фильмов с Ллойдом все трюки выполнял актёр самостоятельно. Ну а некоторые ситуации, отсутствующие в сценарии, попадали, зачастую, в фильм по воле случая — так случилось со сценой аварии трамвая, где сразу же была сымпровизирована замена колеса на дорожный люк. А вот сцены на Кони-Айленде приходилось снимать чуть ли не тайно — Ллойд был настолько популярен, что толпы фанатов могли прервать съёмки.
Кстати, «Гонщик» успел засветиться даже на первой премии «Оскар» — фильм получил номинацию за лучшую режиссуру комедийного фильма.
Великая магия немого кино в том, что характер и сюжет передаются не столько словами, а визуальными образами, и зачастую мимикой актёров. «Гонщик» прекрасно иллюстрирует историю о добродушном парне, который поневоле попадает в нестандартные ситуации, чаще комические, но порой и опасные, при этом выходит победителем. Этот фильм не только одна сплошная комедия ситуаций, но и романтическая история. Ну а для любителей «тайных смыслов» найдётся и такой — фильм показывает контраст старой периферии города, с добродушными и отзывчивыми людьми и мегаполиса, с развивающимися технологиями и бездушными корпорациями.
В научно-популярном издании «A Short History of Film» (2008 год) утверждается, что именно «Гонщик» навсегда закрепил за Ллойдом титул «короля комедии острых ощущений».
В августе 2012 года картина была показана на ежегодном международном кинофестивале в Род-Айленде в рамках программы «Золотой век кино». В обзорной статье о фильме на сайте кинофорума отмечается, что натурные съёмки в Нью-Йорке тех лет уже сами по себе позволяют с большим интересом познакомиться с многочисленными местами этого города, ставшими историческими и даже легендарными: старый стадион бейсбольного клуба Нью-Йорк Янкиз, луна-парк на Кони-Айленде, Коламбус-сёркл, Уолл-стрит и так далее.
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «ЯАНИ КИРИК»
(ул. Декабристов, д 54 А)
2 февраля 2017 года
Начало в 19 часов
«СИНЕМАТОГРАФЪ. ПОГРУЖЕНИЕ В ЭПОХУ НЕМОГО КИНО»
«ГОНЩИК» (1928)
Режиссёр – Тед Вайлд
В главной роли – Гарольд Ллойд
В роли тапера – Станислав Чигадаев
Молодой парень Гарольд Свифт, по прозвищу Спиди, из-за своей любви к бейсболу постоянно теряет работу, попадая в самые нелепые ситуации. Но именно Спиди поможет уберечь последний конный трамвай, принадлежащий семье его девушки, от захвата злобной железнодорожной корпорацией.
«Гонщик» стал последним немым фильмом Ллойда, выпущенный в кинотеатральный прокат. В фильме главным героем является, придуманный ещё 1918 году, «персонаж в очках». Молодой человек в очках, называемый всегда Гарольдом, вызывал у публики больше сочувствия, несмотря на то, что вечно попадал в немыслимые ситуации, часто из-за глупости или рассеянности, но при этом обладал эмоциональной глубиной. Так же, как интересный факт, стоит отметить игру слов в названии фильма — Спиди (буквально с английского — «гонщик») было настоящим прозвищем Ллойда, именно так его называл отец.
Как и большинство фильмов с Ллойдом все трюки выполнял актёр самостоятельно. Ну а некоторые ситуации, отсутствующие в сценарии, попадали, зачастую, в фильм по воле случая — так случилось со сценой аварии трамвая, где сразу же была сымпровизирована замена колеса на дорожный люк. А вот сцены на Кони-Айленде приходилось снимать чуть ли не тайно — Ллойд был настолько популярен, что толпы фанатов могли прервать съёмки.
Кстати, «Гонщик» успел засветиться даже на первой премии «Оскар» — фильм получил номинацию за лучшую режиссуру комедийного фильма.
Великая магия немого кино в том, что характер и сюжет передаются не столько словами, а визуальными образами, и зачастую мимикой актёров. «Гонщик» прекрасно иллюстрирует историю о добродушном парне, который поневоле попадает в нестандартные ситуации, чаще комические, но порой и опасные, при этом выходит победителем. Этот фильм не только одна сплошная комедия ситуаций, но и романтическая история. Ну а для любителей «тайных смыслов» найдётся и такой — фильм показывает контраст старой периферии города, с добродушными и отзывчивыми людьми и мегаполиса, с развивающимися технологиями и бездушными корпорациями.
В научно-популярном издании «A Short History of Film» (2008 год) утверждается, что именно «Гонщик» навсегда закрепил за Ллойдом титул «короля комедии острых ощущений».
В августе 2012 года картина была показана на ежегодном международном кинофестивале в Род-Айленде в рамках программы «Золотой век кино». В обзорной статье о фильме на сайте кинофорума отмечается, что натурные съёмки в Нью-Йорке тех лет уже сами по себе позволяют с большим интересом познакомиться с многочисленными местами этого города, ставшими историческими и даже легендарными: старый стадион бейсбольного клуба Нью-Йорк Янкиз, луна-парк на Кони-Айленде, Коламбус-сёркл, Уолл-стрит и так далее.
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «ЯАНИ КИРИК»
(ул. Декабристов, д 54 А)
2 февраля 2017 года
Начало в 19 часов
«СИНЕМАТОГРАФЪ. ПОГРУЖЕНИЕ В ЭПОХУ НЕМОГО КИНО»
«ГОНЩИК» (1928)
Режиссёр – Тед Вайлд
В главной роли – Гарольд Ллойд
В роли тапера – Станислав Чигадаев