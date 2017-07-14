В Ялте и Гурзуфе пройдут мероприятия, посвящённые Чехову
14.07.2017, 17:53
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Ялте и Гурзуфе 15 июля 2017 года состоятся мероприятия, посвящённые Дню памяти выдающегося писателя Антона Павловича Чехова. Мероприятия будут организованы при содействии Министерства культуры РК в рамках комплексного плана памятных, знаменательных и юбилейных дат 2017 года.
Так, в литературной экспозиции Дома-музея А.П.Чехова в Ялте откроются новые выставки. На временной тематической выставке «Прижизненная иконография А.П.Чехова» из фондового собрания музея будут представлены известные фотопортреты писателя, сделанные в разные периоды его жизни. Также в экспозиции книжной выставки «Несколько строк о Сахалине» будут демонстрироваться редкие интересные издания исторической и краеведческой тематики, присланные в 2017 году Библиотекой имени Чехова (г. Южно-Сахалинск) в дар музею. В 16:00 состоится концерт лауреатов международных конкурсов Анны Братусь (сопрано) и Анны Биллиас (фортепиано), где прозвучат редко исполняемые романсы русских и зарубежных композиторов.
Кроме того, в отделе «Чехов и Крым» в Ялте в 14:00 пройдет творческая музыкальная встреча. В ходе мероприятия будут представлены произведения композиторов XIX – начала XX вв., современников А.П. Чехова. Главным исполнителем и ведущей мероприятия выступит музыковед, кандидат искусствоведения, преподаватель Киевского института музыки им. Р.М. Глиера Елена Галузевская. Прозвучат произведения композиторов П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова, А.Н. Скрябина, «Адажио» Альбинони, «Румынская мелодия» композитора Карла Микули.
В продолжение мероприятий в 17:00 у памятника А.П. Чехову в Приморском парке пройдет поэтический марафон в авторском исполнении участников литературного объединения «ЯЛОС» и членов ялтинской организации Союза писателей России. Почетный консультант музея, заслуженный работник культуры Крыма Алла Ханило поделится воспоминаниями об открытии памятника 15 июля 1953 года.
Помимо этого, на Даче А.П. Чехова и О.Л. Книппер в Гурзуфе в 16:00 состоится мероприятие «Счастье стучится ко мне в окно». В программе запланировано открытие выставки детского рисунка Дома культуры (руководитель Светлана Радченко). Также будет прочитана лекция «Ялта прощается с Чеховым. «Письма в небеса» с использованием материалов из дневника жены писателя Ольги Книппер. В качестве музыкального сопровождения на протяжении вечера будут звучать любимые классические произведения семьи Чеховых. Программа завершится концертом лауреата международных конкурсов Наталии Алфимовой (сопрано).
Так, в литературной экспозиции Дома-музея А.П.Чехова в Ялте откроются новые выставки. На временной тематической выставке «Прижизненная иконография А.П.Чехова» из фондового собрания музея будут представлены известные фотопортреты писателя, сделанные в разные периоды его жизни. Также в экспозиции книжной выставки «Несколько строк о Сахалине» будут демонстрироваться редкие интересные издания исторической и краеведческой тематики, присланные в 2017 году Библиотекой имени Чехова (г. Южно-Сахалинск) в дар музею. В 16:00 состоится концерт лауреатов международных конкурсов Анны Братусь (сопрано) и Анны Биллиас (фортепиано), где прозвучат редко исполняемые романсы русских и зарубежных композиторов.
Кроме того, в отделе «Чехов и Крым» в Ялте в 14:00 пройдет творческая музыкальная встреча. В ходе мероприятия будут представлены произведения композиторов XIX – начала XX вв., современников А.П. Чехова. Главным исполнителем и ведущей мероприятия выступит музыковед, кандидат искусствоведения, преподаватель Киевского института музыки им. Р.М. Глиера Елена Галузевская. Прозвучат произведения композиторов П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова, А.Н. Скрябина, «Адажио» Альбинони, «Румынская мелодия» композитора Карла Микули.
В продолжение мероприятий в 17:00 у памятника А.П. Чехову в Приморском парке пройдет поэтический марафон в авторском исполнении участников литературного объединения «ЯЛОС» и членов ялтинской организации Союза писателей России. Почетный консультант музея, заслуженный работник культуры Крыма Алла Ханило поделится воспоминаниями об открытии памятника 15 июля 1953 года.
Помимо этого, на Даче А.П. Чехова и О.Л. Книппер в Гурзуфе в 16:00 состоится мероприятие «Счастье стучится ко мне в окно». В программе запланировано открытие выставки детского рисунка Дома культуры (руководитель Светлана Радченко). Также будет прочитана лекция «Ялта прощается с Чеховым. «Письма в небеса» с использованием материалов из дневника жены писателя Ольги Книппер. В качестве музыкального сопровождения на протяжении вечера будут звучать любимые классические произведения семьи Чеховых. Программа завершится концертом лауреата международных конкурсов Наталии Алфимовой (сопрано).
Источник: http://mkult.rk.gov.ru