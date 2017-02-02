ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Выставка организована Издательским Советом Русской Православной Церкви и Йошкар-Олинской и Марийской епархией Русской Православной Церкви, при участии Ассоциации книжных издательств и торговых организаций «Православная Книга».

Местом проведения выбрана Национальная художественная галерея, расположенная по адресу: Ленинский пр., 24. Торжественное открытие состоится 15 февраля в 12:00 в Марийском национальном театре им. М.Шкетана, по адресу пл. Ленина, 2.

На выставке-форуме «Радость Слова» организаторы в современном формате широко представят ассортимент православной, духовно-нравственной, образовательной, детской, художественной и публицистической литературы, с возможностью посмотреть и приобрести книги. Для посетителей подготовлены тематические экспозиции, посвященные свт. Феофану Затворнику и Патриаршей литературной премии.

Широкой зрительской аудитории будет представлена фотовыставка «100-летие Патриаршества в России». Фотоэкспозиция будет доступна для посетителей все дни работы выставки.

В Республиканском музее изобразительных искусств, ул.Гоголя, д.15, будет представлена фотовыставка «Береста. Посвящение 1000-летию преставления Св. князя Владимира» и фотовыставка «Светопись Тайны» на тему «Общество и Церковь».

Программа мероприятий выставки-форума «Радость Слова» проходит с участием Председателя Издательского Совета Русской Православной Церкви митрополита Калужского и Боровского Климента и Осипова Алексея Ильича, доктора богословия, профессора Московской духовной академии. Также программой предусмотрены встречи читателей с писателями-лауреатами и номинантами Патриаршей литературной премии протоиереем Николаем Агафоновым и Николаевым Виктором Николаевичем. Пройдут круглые столы по вопросам духовно-нравственного развития нашего общества, патриотического воспитания, взаимодействия церковных и государственных структур в области развития книжной культуры. Каждый день посетителей ждет разнообразная программа.