ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сотрудники отдела специального назначения "Кодар" забайкальского УФСИН провели очередной "Урок мужества" для детей, оставшихся без попечения родителей.



Детям из ГУСО "Восточный" Черновского района г. Читы, где оказывают помощь детям, оставшихся без попечения родителей, представилась возможность не только познакомиться с сотрудниками спецназа, узнать об особенностях их службы, но и подержать в руках настоящее боевое оружие.



Мальчишки с огромным интересом осмотрели и потрогали пистолеты, автоматы, расспрашивая сотрудников о точности и скорострельности определенного вида оружия.

Многие из подростков с удовольствием примерили защитные каски и бронежилеты, в которых они чувствовали себя настоящими защитниками Отечества.



Но самым главным сюрпризом для ребят стал бронеавтомобиль "Выстрел", за рулём которого желал посидеть каждый.