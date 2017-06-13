В "Зарядье" начались работы по благоустройству пешеходного пространства
13.06.2017, 17:39
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В парке «Зарядье» появится инновационная система мощения, которая позволяет добиться визуального взаимодействия искусственного покрытия и растительности
«Гранитные шестиугольные плиты будут чередоваться с газоном, устойчивым к вытаптыванию. Их планируется укрепить специальной георешеткой. Благодаря ей можно высаживать между плитами деревья, кустарники и цветы», — рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
По словам главного архитектора, ячейки георешётки образуют единую структуру, способную выдерживать значительные давление и нагрузки. Гибкость материала позволяет закрепить его, повторяя рельеф поверхности, что в случае армирования склона позволяет сформировать водоотводной лоток. Между плитами оставят пространства для деревьев и многолетников.
«Гранитные шестиугольные плиты будут чередоваться с газоном, устойчивым к вытаптыванию. Их планируется укрепить специальной георешеткой. Благодаря ей можно высаживать между плитами деревья, кустарники и цветы», — рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
По словам главного архитектора, ячейки георешётки образуют единую структуру, способную выдерживать значительные давление и нагрузки. Гибкость материала позволяет закрепить его, повторяя рельеф поверхности, что в случае армирования склона позволяет сформировать водоотводной лоток. Между плитами оставят пространства для деревьев и многолетников.