В белорусском павильоне на ВДНХ в Москве открылась выставка "Пралескi"
06.03.2017, 11:46
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Художественная выставка "Пралескi", приуроченная к приближающемуся Международному женскому дню, открылась 5 марта в белорусском павильоне на ВДНХ в Москве, сообщили в пресс-службе посольства Беларуси в России.
В экспозиции представлены работы двух белорусских художников - Анны Силивончик и Василия Пешкуна. "Рассматривая произведения Василия Пешкуна и Анны Силивончик, мы словно путешествуем вместе с художниками, зачаровываемся и удивляемся красотой и величественностью белорусской земли: яркими красками лугов, прозрачной чистотой озер, ритмом больших городов и медленным дыханием небольших деревушек", - отметили в пресс-службе.
Анна Силивончик тяготеет к сюжетной картине и часто обращается в своём творчестве к теме белорусского фольклора и этнографии. Василий Пешкун - художник реалист, который пишет с натуры, документируя самые яркие свои впечатления и эмоции. "Несмотря на то, что творчество художников очень отличается по манере, стилю и содержанию, у обоих авторов в работах видна любовь к родной земле: её природе, культуре, традициям", - подчеркнули в посольстве.
Выставка продлится до 5 апреля.
В экспозиции представлены работы двух белорусских художников - Анны Силивончик и Василия Пешкуна. "Рассматривая произведения Василия Пешкуна и Анны Силивончик, мы словно путешествуем вместе с художниками, зачаровываемся и удивляемся красотой и величественностью белорусской земли: яркими красками лугов, прозрачной чистотой озер, ритмом больших городов и медленным дыханием небольших деревушек", - отметили в пресс-службе.
Анна Силивончик тяготеет к сюжетной картине и часто обращается в своём творчестве к теме белорусского фольклора и этнографии. Василий Пешкун - художник реалист, который пишет с натуры, документируя самые яркие свои впечатления и эмоции. "Несмотря на то, что творчество художников очень отличается по манере, стилю и содержанию, у обоих авторов в работах видна любовь к родной земле: её природе, культуре, традициям", - подчеркнули в посольстве.
Выставка продлится до 5 апреля.