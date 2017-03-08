ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Презентация романа Михаила Булгакова с иллюстрациями Нади Рушевой пройдёт 10 марта.Перед посетителями выступят представитель издательства и редактор книги Маргарита Гумская, главный хранитель Музея Михаила Булгакова Елена Алёхина, руководитель школьного мемориального музея Нади Рушевой Наталия Усенко.

Вскоре после первой публикации книги, в 1966 году, роман «Мастер и Маргарита» оказался в руках 16-летней Нади Рушевой. Она стала его первым иллюстратором. Книга вышла в свет после смерти художницы — практически спустя 50 лет.

За свою короткую жизнь Надя Рушева нарисовала около 12 тысяч иллюстраций для произведений Л.Н. Толстого и А.С. Пушкина. Рисунки к «Мастеру и Маргарите» стали её последней работой.

Жена писателя, Елена Булгакова, впервые увидев иллюстрации, воскликнула: «Как свободно!.. Зрело!.. Чем больше смотришь, тем больше это затягивает... Какая амплитуда чувств!.. Девочка в 16 лет прекрасно всё поняла. И не только поняла, но и убедительно, великолепно изобразила».