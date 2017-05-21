В честь завершения перекрёстного Года туризма Испании и России включили все 150 фонтанов Петергофа
21.05.2017, 08:45
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Все 150 фонтанов и 4 каскада Верхнего сада и Нижнего парка торжественно запустили в честь закрытия перекрестного Года туризма Испании и России. На площадке среди фонтанов было разыграно театрально-музыкальное представление «Путешествие в страну Дон Кихота». Гости события, среди которых были заместитель Министра культуры РФ Алла Манилова, Государственный секретарь по туризму Испании Матильда Асиан, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, увидели яркие страницы испанской культуры.
Традиционный весенний праздник фонтанов в Петергофе сопровождала живая испанская музыка нового направления Piano Flamenko, которую её автор исполнил на рояле, впервые установленном прямо на Большом каскаде.
«Нам хотелось показать образы Испании. В последний момент, когда спектакль был уже готов, мы получили информацию о том, что ещё и испанские актёры будут участвовать, это было непросто сделать», - сообщила журналистам генеральный директор ГМЗ «Петергоф» Елена Кальницкая.
К образу Дон Кихота сценаристы праздника обратились по совету испанского посла. На сцене Большого каскада испанский рыцарь Печального образа встретился с Петром Великим. Гендиректор Петергофа напомнила, что двух российских монархов сравнивали с Дон Кихотом. «В русской истории было два человека, которых называли Дон Кихотами, - Павел I, русский Дон Кихот по определению современников, и Николай I, Дон Кихот самодержавия, наш петергофский герой, хозяин парка Александрия», - пояснила Кальницкая.
Она рассказала, что в представлении приняли участие 450 российских и испанских артистов. Сюрпризом стало участие музыканта Маноло Карраско - создателя стиля Piano Flamenko. В беседе с журналистами Карраско признался, что для него это выступление стало большим событием, потому что Санкт-Петербург - его любимый город, и ему музыкант посвятил одну из своих композиций.
«Выступление на Большом каскаде Петергофа стало для меня сбывшейся мечтой. Я мечтал об этом с тех пор, как 2 года назад впервые посетил здесь церемонию открытия фонтанов», - признался пианист.
По словам Елены Кальницкой, «вынести пианино или рояль на Большой Каскад - это почти невозможная затея», поэтому музыкант играл на более легком по весу электронном инструменте, встроенном в корпус рояля. Тысячи зрителей, собравшихся в Нижнем парке у Большого каскада, смогли погрузиться в колорит Испании и ее солнечную атмосферу, увидели танцы под ритмы фламенко, храбрых тореадоров, оживших героев с картин Эль Греко и Диего Веласкеса, сюрреалистический мир Сальвадора Дали. В финале на Большом каскаде соорудили огромную ветряную мельницу, с которой вновь сразился Дон Кихот. Красочная церемония открытия летнего сезона завершилась фейерверком в цветах испанского флага.
Открывающийся сезон в Петергофе, как рассказала Елена Кальницкая, будет посвящен отмечаемому в этом году 300-летию визита Петра Великого в Версаль. Именно этот французский дворцово-парковый ансамбль стал прообразом Петергофа. Петергофские фонтаны, большинство из которых были задуманы Петром, были созданы по образцу фонтанов Версаля, однако превосходят их по обилию воды, высоте струй и длительности действия.
К новому сезону Петергоф подготовил выставку «В городе карт», на которой показаны лучшие образцы из «карточной» коллекции музея-заповедника, состоящей из 90 тысяч игральных карт разных стран и народов. Выставка построена в виде условного городка со своей ратушей, вокзалом, школой и главной площадью - в таком необычном виде карточная коллекция Петергофа предстанет на период реэкспозиции Музея игральных карт.
В 2016 году Петергоф посетили около 5,2 млн. российских и зарубежных туристов, за счет чего он сохраняет статус самого популярного туристического объекта России. Как отметила сегодня на празднике фонтанов заместитель министра культуры России Алла Манилова, «Петергоф занимает первое место в стране по числу как российских, так и зарубежных туристов и принимает ежегодно более 5 млн. человек». «Думаю, что в этом году будет новый рекорд», - предположила она.
С начала 2017 года Петергоф посетили около 300 тысяч человек. По мнению директора ГМЗ, «это говорит о том, что Петергоф становится привлекательным и без фонтанов, например, очень успешной была выставка костюма «Как одевался великий немой», посещаемость Большого дворца выросла благодаря ей на 23%».
Традиционный весенний праздник фонтанов в Петергофе сопровождала живая испанская музыка нового направления Piano Flamenko, которую её автор исполнил на рояле, впервые установленном прямо на Большом каскаде.
«Нам хотелось показать образы Испании. В последний момент, когда спектакль был уже готов, мы получили информацию о том, что ещё и испанские актёры будут участвовать, это было непросто сделать», - сообщила журналистам генеральный директор ГМЗ «Петергоф» Елена Кальницкая.
К образу Дон Кихота сценаристы праздника обратились по совету испанского посла. На сцене Большого каскада испанский рыцарь Печального образа встретился с Петром Великим. Гендиректор Петергофа напомнила, что двух российских монархов сравнивали с Дон Кихотом. «В русской истории было два человека, которых называли Дон Кихотами, - Павел I, русский Дон Кихот по определению современников, и Николай I, Дон Кихот самодержавия, наш петергофский герой, хозяин парка Александрия», - пояснила Кальницкая.
Она рассказала, что в представлении приняли участие 450 российских и испанских артистов. Сюрпризом стало участие музыканта Маноло Карраско - создателя стиля Piano Flamenko. В беседе с журналистами Карраско признался, что для него это выступление стало большим событием, потому что Санкт-Петербург - его любимый город, и ему музыкант посвятил одну из своих композиций.
«Выступление на Большом каскаде Петергофа стало для меня сбывшейся мечтой. Я мечтал об этом с тех пор, как 2 года назад впервые посетил здесь церемонию открытия фонтанов», - признался пианист.
По словам Елены Кальницкой, «вынести пианино или рояль на Большой Каскад - это почти невозможная затея», поэтому музыкант играл на более легком по весу электронном инструменте, встроенном в корпус рояля. Тысячи зрителей, собравшихся в Нижнем парке у Большого каскада, смогли погрузиться в колорит Испании и ее солнечную атмосферу, увидели танцы под ритмы фламенко, храбрых тореадоров, оживших героев с картин Эль Греко и Диего Веласкеса, сюрреалистический мир Сальвадора Дали. В финале на Большом каскаде соорудили огромную ветряную мельницу, с которой вновь сразился Дон Кихот. Красочная церемония открытия летнего сезона завершилась фейерверком в цветах испанского флага.
Открывающийся сезон в Петергофе, как рассказала Елена Кальницкая, будет посвящен отмечаемому в этом году 300-летию визита Петра Великого в Версаль. Именно этот французский дворцово-парковый ансамбль стал прообразом Петергофа. Петергофские фонтаны, большинство из которых были задуманы Петром, были созданы по образцу фонтанов Версаля, однако превосходят их по обилию воды, высоте струй и длительности действия.
К новому сезону Петергоф подготовил выставку «В городе карт», на которой показаны лучшие образцы из «карточной» коллекции музея-заповедника, состоящей из 90 тысяч игральных карт разных стран и народов. Выставка построена в виде условного городка со своей ратушей, вокзалом, школой и главной площадью - в таком необычном виде карточная коллекция Петергофа предстанет на период реэкспозиции Музея игральных карт.
В 2016 году Петергоф посетили около 5,2 млн. российских и зарубежных туристов, за счет чего он сохраняет статус самого популярного туристического объекта России. Как отметила сегодня на празднике фонтанов заместитель министра культуры России Алла Манилова, «Петергоф занимает первое место в стране по числу как российских, так и зарубежных туристов и принимает ежегодно более 5 млн. человек». «Думаю, что в этом году будет новый рекорд», - предположила она.
С начала 2017 года Петергоф посетили около 300 тысяч человек. По мнению директора ГМЗ, «это говорит о том, что Петергоф становится привлекательным и без фонтанов, например, очень успешной была выставка костюма «Как одевался великий немой», посещаемость Большого дворца выросла благодаря ей на 23%».