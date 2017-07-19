ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Во время городского фестиваля «Московское лето. Цветочный джем», который пройдёт в столице с 20 июля по 6 августа, все желающие смогут посетить более сотни бесплатных пешеходных экскурсий. Прогулки с гидами будут проводить ежедневно. Для удобства горожан предусмотрены утренние (11:00), дневные (12:00, 13:00 и14:00) и вечерние экскурсии (17:00 и 19:00).



Летние экскурсии

Для гостей фестиваля подготовили сразу несколько пешеходных прогулок, посвящённых лету. Предварительная регистрация не потребуется, все желающие смогут прийти в назначенное время на Новый Арбат или в Столешников переулок, откуда стартуют экскурсии (подробное расписание смотрите ниже).

Одна из бесплатных прогулок будет называться «Лето в камне». Её посвятят московским зданиям с живописными цветочными композициями на фасаде. Маршрут пройдёт мимо гостиницы «Метрополь», Центрального универсального магазина (ЦУМ), Дома учителя на Пушечной улице. Экскурсоводы обратят внимание москвичей на тюльпаны, маки, цветочные гирлянды и даже морские раковины, украшающие столичные здания.

О летней моде конца XIX — начала XX века расскажут на одноимённой экскурсии по Кузнецкому Мосту. Эта улица в прежние времена считалась островком моды, так как здесь традиционно селились французы: портные, парикмахеры, торговцы, рестораторы. Участники экскурсии увидят сохранившиеся дома, где работали французские модные заведения.

Во время прогулки «Летние развлечения москвичей» посетители узнают, как проводили тёплое время года горожане во второй половине XIX века.



Обзорные экскурсии

Также в рамках фестиваля пройдут бесплатные обзорные экскурсии по знаковым достопримечательностям столицы.

Например, на экскурсии «От Третьяковки до Цветкова. Коллекции и судьбы» гости узнают о знаменитых коллекционерах и их удачных приобретениях. Посетителям расскажут, как начинал свою галерею с блошиных развалов у Сухаревой башни знаменитый Третьяков, покажут дом другого собирателя произведений искусства — Цветкова, чья коллекция в итоге также перешла в Третьяковскую галерею.

Во время прогулки от проспекта Мира до Цветного бульвара участников проведут по знаковым местам для поэта Валерия Брюсова и художника Виктора Васнецова, а также покажут дом «первой любви» учёного Константина Циолковского.

На пешеходной экскурсии «От Леонова до Ростокина вдоль Яузы-реки» гости увидят Миллионный мост — Ростокинский акведук, построенный ещё во времена Екатерины II.

Фестиваль «Московское лето. Цветочный джем» стартует уже в этот четверг. Его основными темами станут сладости и цветы. Более 40 площадок фестиваля украсят необычными композициями из живых растений.

