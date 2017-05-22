ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Левитановском культурном центре в Плёсе состоялась торжественная церемония передачи в Дом-музей Исаака Левитана произведений художника, похищенных из экспозиции в августе 2014 года.

В музей переданы пять картин, найденные в конце 2016 года. Это четыре произведения из раннего творчества художника - "Овраг за забором", "Полустанок", "Речная заводь", "Розы" и поздняя работа "Тихая речка".

Последние несколько месяцев картины находились во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени Грабаря на экспертизе и реставрации. По словам генерального директора центра Дмитрия Сергеева, с полотнами были проведены реставрационные работы, однако большого вмешательства, к счастью, не потребовалось.

Принявший участие в торжественной церемонии передачи картин заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин зачитал приветствие руководителя ведомства Владимира Мединского. В нём Министр выразил благодарность сотрудникам правоохранительных органов, принявших активное участие в поиске полотен, а также реставраторам центра имени Грабаря, которые в короткий срок установили подлинность полотен и воссоздали их первоначальный облик.

Обрывалин вручил благодарности Министерства культуры за вклад в сохранение культурного наследия в адрес сотрудников следственного управления УМВД России по Ивановской области Сергея Косынкина и Дмитрия Крылова. Награды были переданы начальнику регионального УМВД Андрею Лузину.