Здание площадью 5200 квадратных метров возведут на месте снесённого дома культуры «Октябрь» по адресу: улица Маршала Малиновского, владение 7.

«Открытие центра запланировано на 2018 год. Он станет универсальным учреждением культуры с возможностями для студийно-творческой, театрально-концертной и выставочной деятельности и обеспечит жителей района широким спектром современных услуг в области культуры и искусства», — отметил Андрей Бочкарёв.

По его словам, центр смогут одновременно посещать около 500 человек. В нём предусмотрены киноконцертный зал, информационно-досуговая и выставочная зоны. А помещения клубной зоны позволят организовать занятия 150 человек по 15 направлениям художественного и научно-технического творчества.

На первом этаже разместятся холл-вестибюль с гардеробом, пост охраны, зона ожидания и буфет-кафе. А для удобства маломобильных граждан здание оборудуют лифтами, пандусами и ступеньками с обогревом в зимнее время, а также тактильным покрытием перед лестницами.