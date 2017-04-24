В федеральной акции "Библионочь-2017" приняли участие больше 100 тыс. человек
24.04.2017, 15:22
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Всероссийская акция «Библионочь» прошла в 2017 году шестой раз: в рамках проекта библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и культурные центры продлили часы работы и представили специальные программы. Более 10 000 мероприятий прошли в российских библиотеках 21 и 22 апреля. «Библионочь-2017» объединила более 100 000 человек в 84 регионах России.
Тема акции в 2017 году – «Новое прочтение». Куратором выступила Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени М.И. Рудомино.
«Библиночь» проходила не только в оффлайне – любой пользователь Рунета мог присоединиться к проекту. Центральной информационной площадкой акции стал портал «Культура.РФ» – в специальном проекте были собраны тематические материалы, образовательные тесты и шедевры классической русской литературы в аудиоформате, а также подробная афиша мероприятий. В сообществах «Культура.РФ» в социальных сетях в течение двух дней рассказывали о самых интересных событиях «Библионочи», были организованы видеотрансляции и включения с мест событий. Хэштег #библионочь2017 вошел в список самых актуальных тем в социальной сети «Вконтакте».
Тема акции в 2017 году – «Новое прочтение». Куратором выступила Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени М.И. Рудомино.
«Библиночь» проходила не только в оффлайне – любой пользователь Рунета мог присоединиться к проекту. Центральной информационной площадкой акции стал портал «Культура.РФ» – в специальном проекте были собраны тематические материалы, образовательные тесты и шедевры классической русской литературы в аудиоформате, а также подробная афиша мероприятий. В сообществах «Культура.РФ» в социальных сетях в течение двух дней рассказывали о самых интересных событиях «Библионочи», были организованы видеотрансляции и включения с мест событий. Хэштег #библионочь2017 вошел в список самых актуальных тем в социальной сети «Вконтакте».