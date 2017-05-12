В фестивале "Музыкальный Олимп" примут участие 20 музыкантов из семнадцати стран мира
12.05.2017, 14:40
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 28 мая по 4 июня Петербург вновь откроет свои двери международному фестивалю «Музыкальный Олимп», основателем и бессменным руководителем которого является музыкант, общественный деятель, продюсер, ведущая музыкальных программ на канале «Культура» Ирина Никитина. В этом году фестиваль пройдёт уже двадцать второй раз.
В пяти концертах фестиваля примут участие 20 музыкантов из семнадцати стран мира: России, США, Испании, Италии, Республики Корея, Швейцарии, Чехии, Германии, Греции, Бразилии, Египта, Турции, Хорватии, Азербайджана, Грузии, Тайваня и Гватемалы. В лучших концертных залах Петербурга – Большом зале филармонии, Концертном зале Мариинского театра, Капелле - свое мастерство продемонстрируют молодые дирижёры, пианисты, скрипачи, вокалисты, а также исполнители на виолончели, гитаре, валторне, альт-саксофоне и вибрафоне.
Каждый год «Музыкальный Олимп» предоставляет петербургской публике уникальный шанс услышать будущее мировой музыкальной элиты. Кроме того, фестиваль выполняет и функцию продюсера, приглашая на свои концерты музыкальных агентов из разных стран мира, проводя ежегодные концерты-презентации в Нью-Йорке, Берлине, Цюрихе. Возможность выступить в зарубежных концертах фонда «Музыкальный Олимп» предоставляется самым ярким участникам фестиваля.
В этом году, как и всегда, все артисты «Музыкального Олимпа» - победители самых престижных международных конкурсов, обязательных для тех, кто мечтает достичь вершин мирового музыкального Олимпа. Швейцарский виолончелист Кристоф Круазе, участник «Олимпа» в 2011 году, вновь приезжает на фестиваль, но уже как победитель сразу трех международных конкурсов 2016 года - в Китае, США и Германии. Сопрано Фатьма Саид, кстати, первая египтянка на фестивале, завоевала Гран-при на Международном конкурсе вокалистов имени Вероники Данн в Дублине (Ирландия). А её коллега - певица из Гватемалы Адриана Гонсалес стала обладательницей сразу нескольких премий: I премии конкурса вокалистов Отто Эдельмана в Вене (2016), а в этом году она уже завоевала II премию, Премию зрительских симпатий и три специальные премии Международного конкурса вокалистов имени Франсиско Виньяса в Барселоне (Испания).
Открыв в прошлом году публике победителя Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик», нынешний фестиваль представит слушателям двух лауреатов Первых премий этого сложнейшего состязания: самую молодую участницу фестиваля – 9-летнюю российскую саксофонистку Софью Тюрину, а также лауреата конкурса «Щелкунчик» 2015 года пианиста из США Максима Ландо (15 лет).
Концерты «Музыкального Олимпа» - это необычайно красочный калейдоскоп исполнителей и программ. В каждом концерте выступают несколько молодых солистов самых разных специальностей, разворачивая перед слушателями удивительную палитру музыкальных сочинений всех эпох и стран. Можно сказать, что это настоящий путеводитель по истории музыки: знаменитые произведения сменяются здесь редко исполняемыми пьесами, обязательные сочинения конкурсной программы звучат наряду с совсем неизвестными.
Но главное на фестивале - это музыканты. Их молодость, необыкновенно искренняя подача, желание покорить зал, обаяние юности и таланта – всё это делает «Музыкальный Олимп» уникальным и неповторимым. Ведь каждый год – это новые музыканты, новые впечатления и незабываемые воспоминания.
Ежегодно «Музыкальный Олимп» проводит мастер-классы участников фестиваля. В этом году 2 июня с 11 до 13.00 в Санкт-Петербургской консерватории состоится мастер-класс лауреата первых премий Международных конкурсов: имени И. Брамса (Австрия, 2015), конкурса исполнителей на струнных инструментах имени Алисы и Элеоноры Шёнфельд в Харбине (Китай, 2016) и Манхэттенского международного музыкального конкурса в Нью-Йорке (США, 2016) швейцарского виолончелиста Кристофа Круазе.
Начиная с 2012 года «Музыкальный Олимп» осуществляет социальную программу, проводя благотворительные концерты для людей, находящихся в сложной жизненной ситуации и физически не способных посетить концертные залы. В этом году Фонд «Музыкальный Олимп» подготовил три программы: 25 мая в 16.30 - Концерт в Детском хосписе, 26 мая в 11.00 - Концерт в следственном изоляторе №1 «Кресты», 1 июня в 12.00 – Концерт в Доме ветеранов войны №2.
В пяти концертах фестиваля примут участие 20 музыкантов из семнадцати стран мира: России, США, Испании, Италии, Республики Корея, Швейцарии, Чехии, Германии, Греции, Бразилии, Египта, Турции, Хорватии, Азербайджана, Грузии, Тайваня и Гватемалы. В лучших концертных залах Петербурга – Большом зале филармонии, Концертном зале Мариинского театра, Капелле - свое мастерство продемонстрируют молодые дирижёры, пианисты, скрипачи, вокалисты, а также исполнители на виолончели, гитаре, валторне, альт-саксофоне и вибрафоне.
Каждый год «Музыкальный Олимп» предоставляет петербургской публике уникальный шанс услышать будущее мировой музыкальной элиты. Кроме того, фестиваль выполняет и функцию продюсера, приглашая на свои концерты музыкальных агентов из разных стран мира, проводя ежегодные концерты-презентации в Нью-Йорке, Берлине, Цюрихе. Возможность выступить в зарубежных концертах фонда «Музыкальный Олимп» предоставляется самым ярким участникам фестиваля.
В этом году, как и всегда, все артисты «Музыкального Олимпа» - победители самых престижных международных конкурсов, обязательных для тех, кто мечтает достичь вершин мирового музыкального Олимпа. Швейцарский виолончелист Кристоф Круазе, участник «Олимпа» в 2011 году, вновь приезжает на фестиваль, но уже как победитель сразу трех международных конкурсов 2016 года - в Китае, США и Германии. Сопрано Фатьма Саид, кстати, первая египтянка на фестивале, завоевала Гран-при на Международном конкурсе вокалистов имени Вероники Данн в Дублине (Ирландия). А её коллега - певица из Гватемалы Адриана Гонсалес стала обладательницей сразу нескольких премий: I премии конкурса вокалистов Отто Эдельмана в Вене (2016), а в этом году она уже завоевала II премию, Премию зрительских симпатий и три специальные премии Международного конкурса вокалистов имени Франсиско Виньяса в Барселоне (Испания).
Открыв в прошлом году публике победителя Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик», нынешний фестиваль представит слушателям двух лауреатов Первых премий этого сложнейшего состязания: самую молодую участницу фестиваля – 9-летнюю российскую саксофонистку Софью Тюрину, а также лауреата конкурса «Щелкунчик» 2015 года пианиста из США Максима Ландо (15 лет).
Концерты «Музыкального Олимпа» - это необычайно красочный калейдоскоп исполнителей и программ. В каждом концерте выступают несколько молодых солистов самых разных специальностей, разворачивая перед слушателями удивительную палитру музыкальных сочинений всех эпох и стран. Можно сказать, что это настоящий путеводитель по истории музыки: знаменитые произведения сменяются здесь редко исполняемыми пьесами, обязательные сочинения конкурсной программы звучат наряду с совсем неизвестными.
Но главное на фестивале - это музыканты. Их молодость, необыкновенно искренняя подача, желание покорить зал, обаяние юности и таланта – всё это делает «Музыкальный Олимп» уникальным и неповторимым. Ведь каждый год – это новые музыканты, новые впечатления и незабываемые воспоминания.
Ежегодно «Музыкальный Олимп» проводит мастер-классы участников фестиваля. В этом году 2 июня с 11 до 13.00 в Санкт-Петербургской консерватории состоится мастер-класс лауреата первых премий Международных конкурсов: имени И. Брамса (Австрия, 2015), конкурса исполнителей на струнных инструментах имени Алисы и Элеоноры Шёнфельд в Харбине (Китай, 2016) и Манхэттенского международного музыкального конкурса в Нью-Йорке (США, 2016) швейцарского виолончелиста Кристофа Круазе.
Начиная с 2012 года «Музыкальный Олимп» осуществляет социальную программу, проводя благотворительные концерты для людей, находящихся в сложной жизненной ситуации и физически не способных посетить концертные залы. В этом году Фонд «Музыкальный Олимп» подготовил три программы: 25 мая в 16.30 - Концерт в Детском хосписе, 26 мая в 11.00 - Концерт в следственном изоляторе №1 «Кресты», 1 июня в 12.00 – Концерт в Доме ветеранов войны №2.