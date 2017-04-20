OREANDA-NEWS. На персональной выставке Марины Фоменко в галерее «АЗ» представлено пять видеоработ из серии Modus operandi. Все они появились в результате случайных наблюдений автора.

Например, видео «Modus operandi / Лотос и альт» она сняла в садах знаменитого храма Рёан-дзи в Киото. В нём можно увидеть, как люди чистят древний водоём. Работа протекает так же, как 900 лет назад. Это ритуал без начала и конца, заключённый в вечность.

А работа «Modus operandi / Море и вальс» сделана по материалам, которые Марина Фоменко сняла во время поездки в Мексику. Две женщины, собирательницы моллюсков, движутся, попадая в ритм вальса.

«Modus operandi / На плаву» показывает таинственную сумеречную жизнь порта в Шеньчжене. Туманный предзакатный свет проявляет загадочную картину жизни на воде, в то время как в лодках-домах идет своя: каждодневная рутина, перевозка грузов, торговля и отдых.

Латинское словосочетание modus operandi означает образ действия и манеру поведения людей. Сторонний наблюдатель не всегда может уловить логику действий окружающих. Извлеченные из контекста, они приобретают характер таинственной неопределённости, открытой для интерпретации. Эти проявления повседневной жизни обладают своим внутренним ритмом и музыкой.