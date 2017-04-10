В главном музее Хакасии стартует уникальная выставка Марка Шагала LaBible"
10.04.2017, 12:13
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Хакасский национальный краеведческий музей имени Л. Р. Кызласова представляет выставку работ великого мастера ХХ века Марка Шагала «LaBible». В составе экспозиции – 52 произведения, иллюстрирующих события Ветхого Завета. Открытие состоится 14 апреля в 15:00.
Марк Шагал – российский и французский художник еврейского происхождения. Помимо графики и живописи, занимался сценографией, писал стихи на идише. Один из лидеров мирового авангарда ХХ века, Шагал сумел органически соединить древние традиции еврейской культуры с современным новаторством. В самых ранних его картинах уже преобладали глубоко личные, и в то же время вечные темы: детство, семья, смерть и любовь. Со временем на первый план вышла тема страстной любви художника к первой жене. Характерными также стали мотивы «местечкового» пейзажа и быта в сочетании с символами иудаизма.
В 1931 году художник с семьёй посетил Палестину, открыв для себя землю предков и ощутив центр своей веры. Эти несколько месяцев, проведенных на Святой Земле, по словам художника, произвели на него самое сильное в жизни впечатление. Вернувшись в Париж, он приступил к новому проекту - иллюстрированию Библии, в котором, уже состоявшийся как художник и как личность, он обдумывает и осознаёт библейские сюжеты и символы. В 1956 году выходит Библия на французском языке, оформленная Шагалом.
Библейская тема сопровождает творчество художника, и Шагал возвращается к ней до конца своих дней. Помимо 105 офортов к изданию французской Библии, он создал ещё множество картин, гравюр, рисунков, керамических изображений, витражей для католических соборов и синагог по всему миру, шпалер на библейские темы. Всё это составило «Библейское послание» художника миру, специально для которого Шагал создал в 1973 году в Париже своеобразный музей, а французское правительство признало «храм» официальным национальным музеем.
Для Шагала был очень важен творческий этап работы над Библией. Его литографии, иллюстрирующие Священное Писание, признаны одними из самых ценных в творческом наследии.
Работы нашего великого соотечественника нечасто выставляются в России, и считанные музеи имеют в своей коллекции подлинные произведения Марка Шагала. Поэтому данная выставка станет подарком для всех ценителей творчества великого мастера. Посетителям предоставляется уникальная возможность погрузиться в необыкновенный мир, созданный яркими и многоцветными работами и дополненный тонко подобранной музыкой. Работы сопровождаются библейскими текстами, описывающими каждый конкретный сюжет, что позволяет не только получить новые впечатления и эмоции, но и узнать много нового о творчестве мастера и его восприятии Священного Писания.
Выставка «LaBible» будет работать с 14 апреля до 16 июня 2017 года.
Марк Шагал – российский и французский художник еврейского происхождения. Помимо графики и живописи, занимался сценографией, писал стихи на идише. Один из лидеров мирового авангарда ХХ века, Шагал сумел органически соединить древние традиции еврейской культуры с современным новаторством. В самых ранних его картинах уже преобладали глубоко личные, и в то же время вечные темы: детство, семья, смерть и любовь. Со временем на первый план вышла тема страстной любви художника к первой жене. Характерными также стали мотивы «местечкового» пейзажа и быта в сочетании с символами иудаизма.
В 1931 году художник с семьёй посетил Палестину, открыв для себя землю предков и ощутив центр своей веры. Эти несколько месяцев, проведенных на Святой Земле, по словам художника, произвели на него самое сильное в жизни впечатление. Вернувшись в Париж, он приступил к новому проекту - иллюстрированию Библии, в котором, уже состоявшийся как художник и как личность, он обдумывает и осознаёт библейские сюжеты и символы. В 1956 году выходит Библия на французском языке, оформленная Шагалом.
Библейская тема сопровождает творчество художника, и Шагал возвращается к ней до конца своих дней. Помимо 105 офортов к изданию французской Библии, он создал ещё множество картин, гравюр, рисунков, керамических изображений, витражей для католических соборов и синагог по всему миру, шпалер на библейские темы. Всё это составило «Библейское послание» художника миру, специально для которого Шагал создал в 1973 году в Париже своеобразный музей, а французское правительство признало «храм» официальным национальным музеем.
Для Шагала был очень важен творческий этап работы над Библией. Его литографии, иллюстрирующие Священное Писание, признаны одними из самых ценных в творческом наследии.
Работы нашего великого соотечественника нечасто выставляются в России, и считанные музеи имеют в своей коллекции подлинные произведения Марка Шагала. Поэтому данная выставка станет подарком для всех ценителей творчества великого мастера. Посетителям предоставляется уникальная возможность погрузиться в необыкновенный мир, созданный яркими и многоцветными работами и дополненный тонко подобранной музыкой. Работы сопровождаются библейскими текстами, описывающими каждый конкретный сюжет, что позволяет не только получить новые впечатления и эмоции, но и узнать много нового о творчестве мастера и его восприятии Священного Писания.
Выставка «LaBible» будет работать с 14 апреля до 16 июня 2017 года.