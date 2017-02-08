В храме Святого Станислава пройдёт концерт "История Любви"
08.02.2017, 12:29
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 14 февраля 2017, 19:00 в Римско-католическом храме Святого Станислава состоится концерт «История Любви».
В программе: Тартини, Бах, Элгар, Паганини, Пьяцолла, Рубинштейн, Вьерн.
Исполнители: Санкт-Петебургский концертный дуэт. Заслуженный артист России
Марк Таубе (скрипка). В концерте также принимает участие лауреат международных конкурсов Екатерина Маришкина (орган).
День всех влюблённых - самый романтичный праздник в году. В Валентинов день прозвучит множество чудесных и самых невероятных историй. Величественный Король инструментов Орган в дуэте с прекрасной Принцессой Скрипкой предстанет в неожиданном облике, продемонстрировав необъятный диапазон человеческих эмоций: нежность и страсть, отчаяние и умиротворение.
В Истории любви публика переживет вместе с музыкантами все перипетии истинного романтического чувства: это встреча и разлука, искромётный флирт и эфимерные грёзы, надежда и отчаяние. Грустный вальс и жгучее танго, а в финале, как и положено - радостный звон свадебных колоколов.
Гости этого чудесного февральского вечера встретятся с музыкой Баха и Тартини, Элгара и Рубинштейна, Пьяццоллы, Паганини и Вьерна.
В программе: Тартини, Бах, Элгар, Паганини, Пьяцолла, Рубинштейн, Вьерн.
Исполнители: Санкт-Петебургский концертный дуэт. Заслуженный артист России
Марк Таубе (скрипка). В концерте также принимает участие лауреат международных конкурсов Екатерина Маришкина (орган).
День всех влюблённых - самый романтичный праздник в году. В Валентинов день прозвучит множество чудесных и самых невероятных историй. Величественный Король инструментов Орган в дуэте с прекрасной Принцессой Скрипкой предстанет в неожиданном облике, продемонстрировав необъятный диапазон человеческих эмоций: нежность и страсть, отчаяние и умиротворение.
В Истории любви публика переживет вместе с музыкантами все перипетии истинного романтического чувства: это встреча и разлука, искромётный флирт и эфимерные грёзы, надежда и отчаяние. Грустный вальс и жгучее танго, а в финале, как и положено - радостный звон свадебных колоколов.
Гости этого чудесного февральского вечера встретятся с музыкой Баха и Тартини, Элгара и Рубинштейна, Пьяццоллы, Паганини и Вьерна.