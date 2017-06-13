В храме Успения Пресвятой Девы Марии состоится концерт цикла Five o'clock c Томасом Хьюзом
13.06.2017, 16:56
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 25 июня в 17 часов в римско-католическом храме Успения Пресвятой Девы Марии состоится очередной концерт цикла Five o'clock c Томасом Хьюзом. На этот раз в центре внимания - Бах и Пьяццолла.
Римско-католический собор Успения Пресвятой Девы Марии
25 июня 2017 года, начало в 17 часов
1 Красноармейская 11
Игра контрастов. Бах и Пьяццолла
(из цикла Five o'clock c Томасом Хьюзом)
Лауреат международной премии ASTOR PIAZZOLLA
Ансамбль ANIMA
Музыкальный руководитель
Наталия Козлова (бандонеон)
Алиса Федорова (скрипка)
Екатерина Стадлер (скрипка)
Константин Плеханов (скрипка, альт)
Иван Мельник (виолончель)
Лауреат Международных конкурсов Юлия Глазкова (орган)
Этих двух композиторов разделяют века, но объединяет нечто большее – величайший гуманизм и универсальность их творчества. Органные хиты Баха в исполнении талантливой петербургской органистки Юлии Глазковой и редко звучащий поздний Пьяццолла, представленный ансамблем ANIMA. Незабываемый вечер музыкальных открытий, пронизанный флером белых ночей и удивительной энергетикой собора. Под влиянием баховской полифонии Маэстро Нового
Танго создал особую музыкальную форму – танго-фуга. Это уникальный выразительный стиль музыки XX века, полный драматизма и страсти, лирики и меланхолии. Удивительный синтез итальянской, испанской, немецкой культур. Открытие открытий: неожиданное и гениальное! Астор Пьяццолла сочинял и аранжировал музыку, используя сочетание различных инструментов, но истинная душа его музыки - бандонеон. Инструмент, завораживающий своим магическим тембром. В это вечер публика услышит Каденцию для бандонеона из сюиты «Троилеана» и Пять танго-ощущений (five tango sensation), для бандонеона и струнного квартета. Прозвучит музыка последнего периода жизни композитора, которую нечасто можно услышать в концертах. «Другой» Пьяццолла. Музыкальная медитация, тематически близкая борхесовским «Сновидениям».
Бандонеон — духовой язычковый музыкальный инструмент, разновидность гармоники. Назван так по имени его изобретателя — Генриха Банда. Поначалу бандонеон использовался для исполнения духовной музыки в церквях в Германии, заменяя орган.
В конце XIX века был завезён в Аргентину и вошёл в состав танго-оркестров. Именно благодаря бандонеону музыка аргентинского танго получила то пронзительно-щемящее звучание, которое привлекает к ней столько поклонников. Бандонеон... немецкий инструмент с великой аргентинской судьбой.
Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
Римско-католический собор Успения Пресвятой Девы Марии
25 июня 2017 года, начало в 17 часов
1 Красноармейская 11
Игра контрастов. Бах и Пьяццолла
(из цикла Five o'clock c Томасом Хьюзом)
Лауреат международной премии ASTOR PIAZZOLLA
Ансамбль ANIMA
Музыкальный руководитель
Наталия Козлова (бандонеон)
Алиса Федорова (скрипка)
Екатерина Стадлер (скрипка)
Константин Плеханов (скрипка, альт)
Иван Мельник (виолончель)
Лауреат Международных конкурсов Юлия Глазкова (орган)
Этих двух композиторов разделяют века, но объединяет нечто большее – величайший гуманизм и универсальность их творчества. Органные хиты Баха в исполнении талантливой петербургской органистки Юлии Глазковой и редко звучащий поздний Пьяццолла, представленный ансамблем ANIMA. Незабываемый вечер музыкальных открытий, пронизанный флером белых ночей и удивительной энергетикой собора. Под влиянием баховской полифонии Маэстро Нового
Танго создал особую музыкальную форму – танго-фуга. Это уникальный выразительный стиль музыки XX века, полный драматизма и страсти, лирики и меланхолии. Удивительный синтез итальянской, испанской, немецкой культур. Открытие открытий: неожиданное и гениальное! Астор Пьяццолла сочинял и аранжировал музыку, используя сочетание различных инструментов, но истинная душа его музыки - бандонеон. Инструмент, завораживающий своим магическим тембром. В это вечер публика услышит Каденцию для бандонеона из сюиты «Троилеана» и Пять танго-ощущений (five tango sensation), для бандонеона и струнного квартета. Прозвучит музыка последнего периода жизни композитора, которую нечасто можно услышать в концертах. «Другой» Пьяццолла. Музыкальная медитация, тематически близкая борхесовским «Сновидениям».
Бандонеон — духовой язычковый музыкальный инструмент, разновидность гармоники. Назван так по имени его изобретателя — Генриха Банда. Поначалу бандонеон использовался для исполнения духовной музыки в церквях в Германии, заменяя орган.
В конце XIX века был завезён в Аргентину и вошёл в состав танго-оркестров. Именно благодаря бандонеону музыка аргентинского танго получила то пронзительно-щемящее звучание, которое привлекает к ней столько поклонников. Бандонеон... немецкий инструмент с великой аргентинской судьбой.
Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)