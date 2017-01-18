В индийский прокат впервые за 25 лет выйдет российский фильм
18.01.2017, 17:52
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Фильм «Экипаж» станет первой российской картиной в индийском прокате за последние 25 лет. Об этом в среду, 18 января, рассказал ТАСС представитель компании RG Studios Ирфан Сиддики.
«Фильм в Индии выйдет на английском, хинди, тамили и телугу, - более чем 250 экранах. Это фантастический, превосходный фильм», — заявил собеседник агентства.
Ирфан Сиддики добавил, что индийской аудитории должны понравиться эмоциональная составляющая и визуальные эффекты картины.
В июне 2016 года сообщалось, что «Экипаж» также станет первым за последние 10 лет российским фильмом, который выйдет в прокат в Японии.
В России «Экипаж» вышел в апреле 2016 года. Главные роли исполнили Данила Козловский и Владимир Машков.
«Экипаж» — история молодого военного летчика Алексея Гущина, ставшего в гражданской авиации пилотом-стажером, которым руководит суровый и принципиальный наставник. Экипаж Гущина проявляет героизм, оказывая помощь пострадавшим от землетрясения на вулканическом острове. Картина собрала в российском прокате больше 900 миллионов рублей (около 13 миллионов долларов).
«Фильм в Индии выйдет на английском, хинди, тамили и телугу, - более чем 250 экранах. Это фантастический, превосходный фильм», — заявил собеседник агентства.
Ирфан Сиддики добавил, что индийской аудитории должны понравиться эмоциональная составляющая и визуальные эффекты картины.
В июне 2016 года сообщалось, что «Экипаж» также станет первым за последние 10 лет российским фильмом, который выйдет в прокат в Японии.
В России «Экипаж» вышел в апреле 2016 года. Главные роли исполнили Данила Козловский и Владимир Машков.
«Экипаж» — история молодого военного летчика Алексея Гущина, ставшего в гражданской авиации пилотом-стажером, которым руководит суровый и принципиальный наставник. Экипаж Гущина проявляет героизм, оказывая помощь пострадавшим от землетрясения на вулканическом острове. Картина собрала в российском прокате больше 900 миллионов рублей (около 13 миллионов долларов).