ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 17 по 22 июля 2017 года в живописном карельском городе Костомукша пройдёт юбилейный тридцатый Фестиваль камерного искусства, который со дня основания поддерживает и финансирует градообразующее предприятие – металлургический комбинат «Карельский окатыш».У Фестиваля богатая и насыщенная история. Он был основан в 1988 году артистами оркестра Мариинского театра во главе с Вячеславом Лупачевым. Прекрасно оснащённый театрально-концертный комплекс «ДРУЖБА», профессионализм и готовность к творческому сотрудничеству со стороны руководства города и Комбината, явились импульсом к созданию фестиваля искусств, соединившего музыкальные, театральные и балетные программы.В разные годы фестивальные программы формировали музыковед Наталья Еремина, композитор Игорь Рогалев, виолончелист Сергей Ролдугин и пианист Алексей Гориболь. Большую лепту в развитие фестиваля внесли Владимир Леушев, Александр Коктомов и Таисия Красникова - директора ДК «Дружба».За эти годы в Костомукше побывало огромное число известных музыкантов из США, Югославии, Англии, Финляндии, Канады, Польши, Норвегии. На сцене Дворца культуры «Дружба» за эти годы выступили такие именитые артисты, как Елена Образцова, Ольга Бородина, Зураб Соткилава, Светлана Крючкова, Дмитрий Певцов, Алла Сигалова, Квартет им. Бородина, солисты Мариинского театра, Большого театра России, музыкальных театров «Геликон-опера», «Зазеркалье» и многие другие известные артисты и коллективы. При этом фестивальная сцена всегда была открыта для талантливой творческой молодёжи. Среди них - лауреаты Международного конкурса П.И. Чайковского Олеся Петрова (сопрано), пианисты Лукас Генюшас, Мирослав Култышев и Александр Лубянцев, виолончелист Борис Андрианов.Ещё одна важная традиция фестиваля – внимание к современной музыке. Гостями Костомукши были Сергей Слонимский, Борис Тищенко, Александр Чайковский, Леонид Десятников, Харри Вессман и молодые композиторы Москвы и Санкт-Петербурга.В этом году художественным руководителем фестиваля вновь приглашён Заслуженный артист России пианист Алексей Гориболь, имеющий богатый опыт в организации музыкальных фестивалей.Программа ХХХ юбилейного фестиваля продолжает и развивает сложившиеся традиции. На этот раз афишу фестиваля составят пять вечеров:17 июля Фестиваль откроется концертом в честь 80-летнего юбилея Беллы Ахмадулиной. В литературно-музыкальной композиции «Стихотворения чудный театр» выступят Чулпан Хаматова, Ксения Раппопорт, Алексей Гориболь и артисты петербургских театров.18 июля Хореографический проект «Признание» представит солист Большого театра Андрей Меркурьев.19 июля в вокальной программе «Любимые арии и романсы» выступят звезда мировой оперной сцены, солистка Метрополитен-опера Олеся Петрова и ведущие солисты Московского Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Наталья Петрожицкая и Дмитрий Зуев.21 июля обработки популярной классики и любимых мелодий представит яркий молодой коллектив - вокальная группа «Пятеро». В этот же вечер на сцене Дворца «Дружба» состоится творческая встреча с популярным артистом театра и кино Борисом Смолкиным.22 июля фестиваль завершится инструментальным вечером, составленным из двух программ: «Арабеск» и «Время танго», в которых, наряду с мастерами – Солистом Российского национального оркестра Виталием Назаровым (гобой), солистом оркестра Большого театра Петром Кондрашиным (виолончель) и известным петербургским баянистом Владимиром Розановым, выступят молодые исполнители: Семен Гуревич (скрипка), Павел Коновалов (фортепиано) и Иван Мясников (контрабас).Организаторы уверены, что концерты ХХХ Фестиваля камерного искусства пройдут в традиционной для Костомукши атмосфере творческого воодушевления, так любимой публикой и артистами.

ПРОГРАММА

XXX МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ КАМЕРНОГО ИСКУССТВА

17 – 22 июля 2017 года, г. Костомукша





17 июля, понедельник, 18.30

КСЦ «Дружба»

ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ

«СТИХОТВОРЕНИЯ ЧУДНЫЙ ТЕАТР»

литературный вечер, посвящённый 80-летию Беллы Ахмадулиной

Стихотворения Беллы Ахмадулиной исполняют выдающиеся актрисы нашего времени Чулпан Хаматова и Ксения Раппопорт

при участии артистов Санкт-Петербургских драматических театров

Вечер сопровождает музыка Микаэла Таривердиева и Леонида Десятникова в исполнении

Алексея Гориболя (фортепиано)

18 июля, вторник, 18.30

КСЦ «Дружба»

«АНДРЕЙ МЕРКУРЬЕВ. ПРИЗНАНИЕ»

ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

в двух отделениях

Знаменитый танцовщик Большого театра Андрей Меркурьев представляет программу, в которой фрагменты классических балетов соседствуют с номерами современной хореографии

Солисты балета Большого театра России Андрей Меркурьев, Анна Антоничева и Мария Мишина

при участии артистов современного танца Елены Изэй и Алексея Велизжанина

19 июля, среда, 18.30

КСЦ «Дружба»

ЛЮБИМЫЕ АРИИ И РОМАНСЫ

ВОКАЛЬНЫЙ ГАЛА

В исполнении звезд российской и мировой оперной сцены прозвучат шедевры Моцарта, Россини, Беллини, Сен-Санса, Кальмана и Чайковского

Солистка Метрополитен-опера, Латвийской национальной Оперы и Михайловского театра

Олеся Петрова (меццо-сопрано)

Солисты Московского академического музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко

Наталья Петрожицкая (сопрано) и Дмитрий Зуев (баритон)

Обладатель национальной премии «Надежа России» Павел Коновалов (фортепиано)

Заслуженный артист России Алексей Гориболь (фортепиано)





21 июля, пятница, 18.30

КСЦ «Дружба»

АКАПЕЛЛА С ЛЮБОВЬЮ

I отделение

Вокальная группа «Пятеро»

Группа молодых, энергичных артистов - выпускников знаменитой хоровой академии Виктора Попова, исполнит оригинальные аранжировки мировых хитов и ретро-композиций российской эстрады, а также классические арии в уникальном переложении для пяти мужских голосов с битбоксом и имитацией различных музыкальных инструментов

II отделение

Заслуженный артист России, телеведущий Борис Смолкин

Монологи, скетчи, репризы

в исполнении популярного актёра театра и кино





22 июля, суббота, 18.30

КСЦ «Дружба»

ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ГАЛА

I отделение

«АРАБЕСК. МУЗЫКА ТАНЦА»

В первом отделении концерта прозвучит музыка из знаменитых балетных спектаклей «Лебединое озеро» и «Спящая красавица» Чайковского, «Жизель» Адана и «Светлый ручей» Шостаковича. Также музыканты представят инструментальные пьесы в разных танцевальных жанрах

II отделение

«АСТОР ПЬЯЦЦОЛЛА. ВРЕМЯ ТАНГО»

Во втором отделении зрительный зал взорвут зажигательные танго легендарного аргентинского маэстро Астора Пьяццоллы

Программу исполняет блестящая команда солистов Москвы и Санкт-Петербурга»:

Солист Российского национального оркестра Виталий Назаров (гобой)

Солист оркестра Большого театра России Петр Кондрашин (виолончель)

Лауреаты Международных конкурсов

Семен Гуревич (скрипка), Владимир Розанов (баян),

Иван Мясников (контрабас), Павел Коновалов (фортепиано)

Музыкальный руководитель программы

Алексей Гориболь (фортепиано)

Обе программы с огромным успехом были представлены на многих фестивалях, среди которых Кинофестиваль «Кинотавр» в Сочи и Фестиваль Микаэла Таривердиева в Калининграде