В кинопрограмму фестиваля "Оттепель" вошли фильмы Франка, Когана и Ромма
06.03.2017, 12:18
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Центр документального кино в Музее Москвы присоединяется к фестивалю «Оттепель»: бесплатные показы и обсуждения фильмов пройдут с 11 по 19 марта. Картины объединены в четыре тематических блока. В первый вошли ранние работы режиссёра Герца Франка, во второй — научно-популярное кино, в фокусе которого важные научные достижения 1960-х годов. Фильмы третьего блока рассказывают о жизни города и о восприятии человеком искусства, а ленты четвёртого посвящены военному времени.
«Оттепель: Герц Франк и его 60-е»
11 марта в 17:00 покажут три картины Герца Франка — одного из крупнейших документалистов XX века. «Солёный хлеб» — лирическая зарисовка о жизни латышских рыбаков — его первая режиссёрская работа. Камера ловит лица женщин, стариков и детей, будни поселковой школы, проводы на пенсию, смену времён года.
«Полдень» — это репортаж о концерте, который артисты одного из московских театров устроили для рабочих прямо на строительной площадке химкомбината в латвийском городе Олайне. На экране разбирают и собирают сцену, выходят артисты, за кадром звучат стихи, песни и монологи. Но главными героями картины оказываются зрители концерта на стройплощадке, чьи лица вдруг появляются в кадре.
Картина «Без легенд» разрушает казённый язык парадных портретов передовиков и стахановцев. Экскаваторщик Борис Коваленко, погибший в авиакатастрофе в 1960-м, в фильме предстаёт не героем, а сложным и противоречивым человеком. Режиссёр избегает ретуши, он стремится понять, каким в действительности был Борис Коваленко.
«Оттепель: научно-популярное кино»
«Первый рейс к звёздам» Дмитрия Боголепова, Ильи Копалина и Григория Косенко совместил хронику с реконструкцией эпизодов запуска корабля «Восток», торжественных встреч и митингов. Фильм «В Тихом океане» Александра Згуриди посвящён животным. В кадр попали олени, планктон, актинии и глубоководные рыбы, морские котики, маленькая обезьянка, поедающая банан, а также охота на змей в Китае. Ленты покажут 12 марта в 17:00.
«Оттепель: искусство, город, жизнь»
18 марта в 17:00 в программе три картины. Павел Коган в фильме «Взгляните на лицо» снимает людей, рассматривающих в Эрмитаже «Мадонну» Леонардо да Винчи. Всё внимание — их глазам, улыбкам, удивлению. Как реагируют они, впервые увидев шедевр Леонардо?
«Огни кинофестиваля» Василия Катаняна — маленькая зарисовка московской жизни. В городе проходит кинофестиваль; из самолёта выходят Джульетта Мазина, Симона Синьоре и Ив Монтан, они раздают автографы. В кадре Кремль, многочисленные гости фестиваля и министр культуры СССР Екатерина Фурцева.
Лента «Улица Горького» Романа Григорьева рассказывает об одной из главных советских улиц. Кадры 1960-х годов перемежаются архивными съёмками разных лет. Но кроме большой истории, в фильме есть история малая: советские граждане ходят за продуктами в «Елисеевский», фотографируются, посещают кафе, просто прогуливаются по улице. Жильцы расселяемых домов жалеют, что надо переезжать, художник начинает новую картину, студенты сдают экзамены.
«Оттепель: вспоминая войну»
Программа 19 марта посвящена кино о войне. В 17:00 покажут «Катюшу» Виктора Лисаковича. Героиня картины — Екатерина Дёмина, санитар морской пехоты. Она смотрит кадры кинохроники, вспоминает ужасы войны, посещает места боёв. Но всё не похоже на парадный портрет, зритель видит обаятельную, живую женщину.
Монументальный «Обыкновенный фашизм» Михаила Ромма составлен из немецких хроникальных материалов. Нацистские лидеры развлекаются, посещают выставки и произносят речи, доктора измеряют арийские черепа, типографы трудятся над особым изданием «Майн кампф», за кадром звучат немецкие марши. Но во всё это врезаются изображения концлагерей, груды тел и лица изнурённых жертв.
Показы каждого блока будут сопровождаться выступлениями. В числе спикеров режиссёр фильма «Катюша» Виктор Лисакович, художница Татьяна Франк и кинокритик Алексей Медведев.
«Оттепель: Герц Франк и его 60-е»
11 марта в 17:00 покажут три картины Герца Франка — одного из крупнейших документалистов XX века. «Солёный хлеб» — лирическая зарисовка о жизни латышских рыбаков — его первая режиссёрская работа. Камера ловит лица женщин, стариков и детей, будни поселковой школы, проводы на пенсию, смену времён года.
«Полдень» — это репортаж о концерте, который артисты одного из московских театров устроили для рабочих прямо на строительной площадке химкомбината в латвийском городе Олайне. На экране разбирают и собирают сцену, выходят артисты, за кадром звучат стихи, песни и монологи. Но главными героями картины оказываются зрители концерта на стройплощадке, чьи лица вдруг появляются в кадре.
Картина «Без легенд» разрушает казённый язык парадных портретов передовиков и стахановцев. Экскаваторщик Борис Коваленко, погибший в авиакатастрофе в 1960-м, в фильме предстаёт не героем, а сложным и противоречивым человеком. Режиссёр избегает ретуши, он стремится понять, каким в действительности был Борис Коваленко.
«Оттепель: научно-популярное кино»
«Первый рейс к звёздам» Дмитрия Боголепова, Ильи Копалина и Григория Косенко совместил хронику с реконструкцией эпизодов запуска корабля «Восток», торжественных встреч и митингов. Фильм «В Тихом океане» Александра Згуриди посвящён животным. В кадр попали олени, планктон, актинии и глубоководные рыбы, морские котики, маленькая обезьянка, поедающая банан, а также охота на змей в Китае. Ленты покажут 12 марта в 17:00.
«Оттепель: искусство, город, жизнь»
18 марта в 17:00 в программе три картины. Павел Коган в фильме «Взгляните на лицо» снимает людей, рассматривающих в Эрмитаже «Мадонну» Леонардо да Винчи. Всё внимание — их глазам, улыбкам, удивлению. Как реагируют они, впервые увидев шедевр Леонардо?
«Огни кинофестиваля» Василия Катаняна — маленькая зарисовка московской жизни. В городе проходит кинофестиваль; из самолёта выходят Джульетта Мазина, Симона Синьоре и Ив Монтан, они раздают автографы. В кадре Кремль, многочисленные гости фестиваля и министр культуры СССР Екатерина Фурцева.
Лента «Улица Горького» Романа Григорьева рассказывает об одной из главных советских улиц. Кадры 1960-х годов перемежаются архивными съёмками разных лет. Но кроме большой истории, в фильме есть история малая: советские граждане ходят за продуктами в «Елисеевский», фотографируются, посещают кафе, просто прогуливаются по улице. Жильцы расселяемых домов жалеют, что надо переезжать, художник начинает новую картину, студенты сдают экзамены.
«Оттепель: вспоминая войну»
Программа 19 марта посвящена кино о войне. В 17:00 покажут «Катюшу» Виктора Лисаковича. Героиня картины — Екатерина Дёмина, санитар морской пехоты. Она смотрит кадры кинохроники, вспоминает ужасы войны, посещает места боёв. Но всё не похоже на парадный портрет, зритель видит обаятельную, живую женщину.
Монументальный «Обыкновенный фашизм» Михаила Ромма составлен из немецких хроникальных материалов. Нацистские лидеры развлекаются, посещают выставки и произносят речи, доктора измеряют арийские черепа, типографы трудятся над особым изданием «Майн кампф», за кадром звучат немецкие марши. Но во всё это врезаются изображения концлагерей, груды тел и лица изнурённых жертв.
Показы каждого блока будут сопровождаться выступлениями. В числе спикеров режиссёр фильма «Катюша» Виктор Лисакович, художница Татьяна Франк и кинокритик Алексей Медведев.